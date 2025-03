Michelle Alexander lanza dardo a Latina sobre sus novelas: "Lamentablemente, no les va bien"

Durante la conferencia de prensa de “Eres mi sangre” , su nueva producción para América TV , la reconocida productora Michelle Alexander no solo habló de este proyecto, sino también del estado actual de las ficciones peruanas. Al opinar sobre, por ejemplo, de “Pitucas sin lucas” y “Pobre novio” de Latina fue clara: aunque celebra estas novelas, lamenta que los números no estén a su favor.

Si bien la productora mostró su apoyo a la creación de nuevas telenovelas en varios canales nacionales, no dudó en señalar que los resultados, en cuanto al rating, no han sido los mejores. “Lamentablemente, no les va bien”, comentó.