"The potato lab", capítulo 1 en español latino completo: ¿Dónde ver el kdrama de Kang Tae Oh?

​Netflix no descansa y sigue apostando por las series coreanas y este mes nos sorprende con una encantadora propuesta: "Amor en el laboratorio" (The potato lab), una comedia romántica que combina ciencia y amor en un entorno rural. Protagonizada por Kang Tae Oh y Lee Sun Bin, esta serie promete conquistar a los espectadores con su frescura y originalidad.​ En esta nota te cuento los detalles de este kdrama.