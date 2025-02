"Buried Hearts" cap 2 en sub español completo: Streaming para ver kdrama con Park Hyung Sik

El nuevo kdrama de SBS, "Buried Hearts" , protagonizado por Park Hyung Sik, Lee Hae Young y Heo Joon Ho , estrenó su primer capítulo y nos introdujo a una apasionante historia de ambición y poder, donde diversos individuos no se detendrán ante nada para lograr fortuna. En esta nota te cuento todo sobre este kdrama y cómo verlo online.

El capítulo 2 de "Buried Hearts" se emitió el 22 de febrero de 2025 en SBS TV y Disney Plus en Corea del Sur y diversos países asiáticos. Puedes ver material exclusivo EN ESTE LINK. En el caso de Perú y el resto de Latinoamérica, el kdrama se podrá ver en Disney Plus, pero por el momento no se ha revelado su fecha de lanzamiento.