Rechazó Cobra Kai: la única estrella de Karate Kid que se negó a aparecer en el final

"Nos ha emocionado poder recuperar a muchos de los personajes históricos de "Karate Kid" a lo largo de los años. Diría que la más decepcionante fue no haber podido contar con Hilary . Era una persona de la que éramos grandes fans. No se logró. Pero, ¿quién sabe? "Cobra Kai" nunca muere y tal vez algún día", contó.

En una entrevista con Rolling Stone, Ralph Macchio dijo que Swank "no estaba interesada" en aparecer en "Cobra Kai". "Ella simplemente no quería hacerlo. No tenía sentido para lo que estaba pasando en su vida. Yo no era parte de esas conversaciones, pero supe que sí la contactaron", contó.