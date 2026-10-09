¡ATENCIÓN! Poder Judicial ADMITE DEMANDA que busca ANULAR candidatura de Rafael López Aliaga por presunta reelección encubierta

El Poder Judicial admitió una demanda que busca anular la candidatura de Rafael López Aliaga por presunta reelección encubierta.

El Poder Judicial admitió una demanda que busca anular la candidatura de Rafael López Aliaga | Difusión

El Poder Judicial admitió una demanda que busca anular la candidatura de Rafael López Aliaga | Difusión

El Poder Judicial decidió dar curso a una demanda de hábeas corpus que busca invalidar la postulación de Rafael López Aliaga al cargo de primer regidor por Renovación Popular. El documento sostiene que su participación podría constituir una presunta reelección encubierta, contraria a las disposiciones que impiden la reelección inmediata de los alcaldes. El recurso legal también está dirigido contra el Jurado Electoral Especial de Lima Centro y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidades que dieron luz verde a su candidatura. Con la admisión de la demanda, se abre una nueva controversia judicial en torno a la validez de esta postulación y sus eventuales repercusiones en el escenario electoral.

Poder Judicial admite demanda para anular candidatura de Rafael López Aliaga

El Poder Judicial dio trámite a una demanda de hábeas corpus que solicita declarar nula la candidatura de Rafael López Aliaga, al considerar que estaría comprendida en la prohibición de reelección inmediata. Según la resolución a la que accedió Infobae, el recurso fue dirigido contra el líder de Renovación Popular, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, presidido por Roberto Burneo.

El abogado Antonio Salazar Oliver presentó la demanda con el objetivo de dejar sin efecto tres resoluciones electorales relacionadas con la participación de López Aliaga en los comicios.

Los documentos cuestionados son los siguientes:

Resolución N.° 05012-2026-JEEE-LICN/JNE: autorizó el trámite de la candidatura de López Aliaga como primer regidor.

Resolución N.° 5790-2026-JEE-LICN/JNE: declaró improcedente la tacha presentada contra su postulación.

Resolución N.° 3707-2026-JNE, del 16 de septiembre de 2026: rechazó la apelación contra la decisión que declaró improcedente la tacha.

El demandante sostiene que existiría un presunto “atentado contra la libertad individual” vinculado con los principios de legalidad y debido proceso. Asimismo, afirma que la situación afectaría a los candidatos que compiten con Renovación Popular, entre ellos Francis Alisson, Carlos Bruce, Daniel Urresti, Susel Paredes, Ricardo Belmont y Samuel Daza, además de otros 19 postulantes.

Como parte del procedimiento, el Juzgado Constitucional ordenó notificar al procurador público del JNE y a Rafael López Aliaga para que puedan responder a los argumentos expuestos, si así lo consideran. La resolución advierte que el órgano judicial podrá continuar con el proceso incluso si no se presenta una contestación: “Bajo apercibimiento de emitirse pronunciamiento con los actuados”.

¿Qué argumentos presenta la demanda contra Rafael López Aliaga?

En el documento judicial, el demandante cuestiona que Rafael López Aliaga participe en la lista de Renovación Popular como primer regidor, pues considera que esta posición podría permitirle volver a ocupar la Alcaldía de Lima. Para sustentar su reclamo, señala que el político “sutil, burda y premeditadamente postula como primer regidor” por Renovación Popular “tratando de este modo reelegirse como alcalde de Lima, trastocando el debido proceso”.

La demanda también responsabiliza al JEE de Lima Centro y al Pleno del JNE de haber permitido un “inminente fraude electoral” al aceptar la postulación de un candidato que, según la acusación, sería “a todas luces ilegal”.

En otro fragmento del recurso, se cuestiona el efecto que tendría esta situación sobre la decisión de los electores y se solicita la intervención del juez constitucional.

“Se está buscando de esta forma que gane las elecciones ilegalmente y además sorprendiendo al electorado con esta maniobra encubierta reelectoral, que con la anuencia de las autoridades electorales que con su silencio medido y cómplice, no solo están favoreciendo al demandado, sino además están minando y destruyendo a la democracia en nuestro país, que en este caso debe enmendar el Juez Constitucional”, dicta el documento.

El abogado también argumenta que la admisión de la candidatura habría colocado al representante de Renovación Popular en una posición favorable frente a sus competidores. En ese sentido, sostiene que esta decisión “lo pone en ventaja y mejores condiciones en la postulación con los demás candidatos postulantes”.

Renovación Popular lidera el conteo electoral

De acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) citadas en el reporte, Renovación Popular se ubicaba por delante de Avanza País con el 92,729% de las actas contabilizadas.

Los resultados consignados eran los siguientes:

Renovación Popular: 27,703%, equivalente a 1.444.201 votos.

Avanza País: 26,841%, con 1.399.280 votos.

La diferencia entre ambas agrupaciones era de 44.921 votos, equivalente a 0,862 puntos porcentuales. Además, permanecían pendientes de procesamiento 1.907 actas observadas que habían sido remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE), las cuales representaban más de 400 mil votos sujetos a evaluación.