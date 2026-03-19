Lo Último | Sismo se REGISTRA en Perú HOY JUEVES 19 de marzo: IGP comparte en dónde fue el epicentro
Este jueves 19 de marzo, se acaba de sentir un movimiento telúrico en nuestro país, específicamente en Huánuco. Así lo reveló el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su cuenta oficial de X.
REPORTE SÍSMICO
- IGP/CENSIS/RS 2026-0151
- Fecha: 19/3/2026 21:49:29
- Mag: 3,7
- Prof: 12 km
- Lat: -9,62
- Long: -75,71
- Int: II-III Codo del Pozuzo
- Ref: 29 km al O de Codo del Pozuzo, Puerto Inca - Huánuco