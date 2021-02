Adulto mayor crea trípodes para celulares y sus nietos lo viralizan en redes sociales

En medio de la cuarentena impuesta por la llegada de la pandemia del coronavirus a Perú, Don Ebert decidió aprovechar su tiempo libre y emprender en un negocio.

Su destreza con las herramientas le permitió crear trípodes y soportes para celulares, laptops y tablets. La idea se le ocurrió gracias a su esposa, quien no tenía como apoyar su teléfono móvil por lo que utilizaba un servilletero.

“Se me ocurrió la idea de hacer un trípode porque mi señora ponía un celular en un servilletero y solo veía la mitad. Me fui a mi taller y buscando se me ocurrió hacer el trípode”, narró Don Ebert en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

“Cuando le enseñé a mi esposa, a ella le encantó y me abrazó. ‘Gracias’, me dijo”, agregó el anciano.

Tras la gran aceptación que recibió el trípode en su casa, los nietos de Don Ebert decidieron crearle un perfil en las redes sociales para aprovechar el poder de estas y promocionar la invención de su abuelo.

El adulto mayor nació en Camaná, de la región Arequipa, hace 78 años, pero vino a la capital a especializarse. Don Ebert estudió para ser técnico electricista en la Escuela Técnica de la Marina (CENAE) del Callao.

Según los modelos posteados en sus redes sociales, el trípode puede adaptarse a la altura que uno desee y tiene un agujero para conectar el celular o un cargador.

Don Ebert realiza envíos a Lima y otras partes del Perú, su número de contacto 998 867 368 (WhatsApp). “El taller de Ebert”, su cuenta de Instagram, totaliza más de 3 mil seguidores.