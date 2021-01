Exigen justicia para Alexi Sonco, alumno fallecido en extrañas circunstancias en escuela de la PNP

Alexi Álvaro Jara se enlistó en las filas de la Escuela Superior Técnica de la Policía Nacional del Perú en Moquegua, dejando todo para servir a su país, incluso su carrera universitaria de Ingeniería Comercial.

El 3 de marzo del 2020 en la oficina de Moral y Disciplina de la escuela fue hallado muerto, en extrañas circunstancias, de un disparo en la cabeza. El general de la PNP de ese entonces, Javier Ernesto Bueno, dijo que se trataba de un suicidio, pero para sus padres se trataría de un crimen debido a irregularidades que se vienen presentando en las investigaciones.

"Todas las lesiones que tienen mi hijo en el cuerpo no consigna en el levantamiento de cadáver. La ropa tampoco consigna, pues la ropa no es de mi hijo. Lo único que a él le pertenecía eran las medias, las otras prendas eran de otros estudiantes. Mi indginacion es que a la fecha no encuentro soluciones. Como madre vengo acá (a Lima) a pedir justicia. El fiscal me está meciendo con las declaraciones y no hay culpables", sostiene Reynalda Jara Ticona (42), madre de Alexis, quien no encuentra justicia.

Por otro lado, el padre de Alexi, Rene Soco Merma (42) precisa que los presuntos implicados en la muerte de su hijo han venido cambiando sus manifestaciones. "Estas contradicciones nos hacen dudar en todo aspectos", denuncia.

Otras inconsistencias del caso serían no haber escuchado los disparos dentro de las instalaciones en un perímetro de 500 m2; el hecho de que primero se haya mencionado que el orificio de bala estaba en la parte izquierda de la cabeza y luego en la parte derecha; y, que el arma utilizada le pertenecía a un oficial.

Los padres de Alexis están seguros que él no tenía razones para acabar con su vida y descartan que se haya suicidado. Especialmente por la última publicación a través de su Facebook: "Te amo mamá y papá". "Nos llamaba ma', jefita, jefo. No nos decía mamá, papá, no era su forma", sostiene don René.

"Pido el apoyo de todas las autoridades para que investiguen a fondo y minuciosamente. Que investiguen la muerte de mi hijo. Le pido apoyo a la ministra de la mujer, como mujer que es ella. No encuentro paz en mi vida. Desde que mi hijo ha fallecido, lloro todos los días. No tenía vicios, bien cariñoso, era un ejemplo. Que me apoyen, que esto salga a la luz", implora doña Reynalda entre lágrimas, mientras sostiene la imagen de su hijo en el frontis del Palacio de Justicia, en Lima.