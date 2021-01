SMP: Familia perdió a cuatro miembros por la COVID-19 y dos se encuentran en UCI

Cuatro integrantes de una familia de San Martín de Porres fallecieron por Covid-19 en los últimos días, y otros dos pelean por su vida internados en cuidados intensivos (UCI) de un hospital, a la espera de un milagro.

Este drama conmovió a los vecinos del distrito limeño donde al parecer se habrían detectado tres casos de la variante del virus hallada en el Reino Unido.

Los Negrete son gente muy trabajadora y muy querida en el barrio que los vio nacer. Por eso hubo constantes oraciones por sus vidas y numerosas pruebas de solidaridad y afecto.

Luis Rafael Negrete Caro, de 56 años, fue el primero que falleció. “Solo duró 5 días. Cayó grave, nosotros mismos tuvimos que buscar una cama UCI porque en el hospital Sabogal no había. En otro hospital una enfermera nos pidió 1.500 soles. No conseguimos, murió en una camilla”, dijo Jessica Negrete, su afligida hermana.

Recuerda, sin embargo, que fue Bryan Negrete Cahuana el primero de la familia que se contagió, pero logró salvarse.

La segunda integrante que falleció fue la abuela, Hilda Caro de Negrete, de 83 años. “No la querían recibir en ningún hospital ni en clínica por su edad”, señala Jessica.

Luego dejó de existir Nelly Negrete Cáceres, de 52 años. "Mi madre estaba con respirador artificial, era una paciente estable, la neumonía no había avanzado ni disminuido, solo se mantenía estable. El viernes 18 de enero me llaman y me dicen que mi mamá tenía una reacción favorable. El sábado estuve buscando balones de oxígeno para mis demás familiares, pero no encontré . Esperé hasta el lunes y ese día me dicen que me acerque a hacer los trámites porque mi mamá había fallecido”, cuenta Nataly Salinas Negrete.

Rodolfo Cáceres Flores es el cuarto miembro de la familia que sucumbió ante la virulenta enfermedad.

La tragedia de los Negrete es un golpe muy duro. Se trata de una familia muy solidaria, siempre presente ante la necesidades de la comunidad.​​​​​​​

“La peleaste hasta el final, abuelita. Nunca nos vamos a olvidar de todo el amor que le ponías sin pedir nada a cambio. Te vamos a extrañar”, dice uno de sus vecinos tras conocer la muerte de Hilda Caro.

La familia pide ayuda porque otros dos integrantes están luchando contra el Covid-19 y no encuentran camas UCI.

Piden ayuda

Los vecinos de la familia Negrete vienen realizando polladas, rifas y otras actividades para poder apoyarlos. Cualquier ayuda pueden llamar al número 956 965 524 y preguntar por Nataly Salinas Negrete. “Estamos viviendo los días más duros de nuestras vidas, por el amor de Dios, ayúdennos, éramos 11 familiares, ya han fallecido cuatro”, dice Nataly.

