México: doctora muere de COVID-19 horas después que su esposo

El coronavirus continúa dejando historias tristes en diferentes partes del mundo. En México, una médica falleció a causa de esta terrible enfermedad solo unas horas después de que se anunciara el deceso de su esposo. Horas antes de ser internada, la mujer expresó su preocupación por sus padres, quienes son de la tercera edad.

Se trata de la ginecobstetra Janet, quien anunció en redes sociales que sería hospitalizada tras largos días de luchar contra el covid-19 desde inicios de este año.

"Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. Me preocupan mis papás también", se lee en la red social, dónde se hacía llamar Dra. Fresis y contaba, a diario, su día a día con esta enfermedad.

Horas antes de que se anunciara la muerte de la ginecobstreta, su pareja, un médico anestesiólogo y director del Hospital General de Tepeaca, Puebla, falleció a causa de esta enfermedad debido a las complicaciones que el covid-19 provoca.

Así fueron sus últimos días de lucha contra la COVID-19

Fue a partir del 2 de diciembre que la doctora empezó a publicar comentarios acerca del covid-19 y de cómo se sentía con respecto a esta enfermedad.

Pese a que los síntomas de la COVID-19 continuaban incrementando, no fue impedimento para que la médica de Puebla compartiera memes y publicaciones que hacían alusión a esta enfermedad o la vida de un médico.

Tres días después, la doctora compartió una publicación en la que se mostraba emocionada por partir la Rosca de Reyes, la cual solo sería para dos, debido al confinamiento que tuvieron que pasar en casa provocado por la enfermedad.

"Ya quiero partir la rosca, hoy será solo una rosca de reyes para dos, confinados en casa. Ustedes ya partieron la rosca de Reyes en el trabajo o casa?", tuiteó.

Si fuera niña otra vez, pediría a los Reyes Magos, una avalancha apache o una pista de carros. #ReyesMagos #sueñofrustrado — Dra. Fresis (@plaquetagen) January 5, 2021

Al día siguiente, la doctora compartió su prueba de laboratorio de PCR, la cual confirmaba que estaba contagiada del SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad de covid-19.

Los tres días posteriores la salud de la doctora se fue complicando, en uno de sus tuits compartió que las fiebres a causa de la enfermedad "la estaban matando".

El último mensaje de la médica fue para informar en sus redes sociales que sería hospitalizada debido a la progresión del covid-19 en su organismo y que "este era el fin" y lo único que le preocupaba era que sus papás pudieran estar bien.