Sacerdote peruano grabó experiencia tras quedar atrapado en la explosión en Madrid

Tras la violenta explosión en el centro de Madrid, España, un sacerdote peruano quedó atrapado entre los escombros de su departamento. El religioso logró captar en vídeo la situación en que se encuentra.

“Acaba de estallar nuestra casa por la tubería del gas y estoy atrapado en el quinto piso. Hay un incendio y no puedo bajar. Reza por mí, es que no sé si me van a poder rescatar de aquí. Ha estallado nuestra casa”, dijo el sacerdote que se encontraba en el edificio de la calle Toledo en Madrid.

Nuestro compatriota fue identificado como Matías y, gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia, lograron sacarlo del edificio destruido sano y salvo. El inmueble es propiedad de una parroquia y allí vivían varios sacerdotes.

"Reza por mí, no sé si me van a poder rescatar". Matías, un sacerdote peruano que estaba ayer en el edificio de la calle Toledo, grabó este vídeo poco después de la explosión. Los Bomberos pudieron sacarle del inmueble https://t.co/FYz4u0c1DN pic.twitter.com/j1DqRXxbGi — EL PAÍS (@el_pais) January 21, 2021

Lamentablemente, hasta el momento, se registró la muerte de cuatro ciudadanos: un cura, dos peatones y un empleado del edificio donde ocurrió la deflagración. En cuanto a las edificaciones contiguas, no hubo que lamentar heridos, como en la residencia de ancianos ubicada al lado, ni en la escuela aledaña.

Los bomberos y la policía municipal se dedicaban la mañana del jueves a retirar los vehículos estacionados en la calle para facilitar los trabajos en el edificio. Según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, las plantas superiores tendrán que ser objeto de un derrumbe controlado.

“La tragedia podría haber sido infinitamente mayor, pero gracias a la nieve y el hielo provocado por el temporal Filomena, varias personas no estaban circulando por las calles”, manifestó Martínez-Almeida.