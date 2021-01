Policías humillan a joven al hacer posar con su torta en la comisaría de Huarmey durante intervención

Celebrar su fiesta de cumpleaños en medio de la pandemia del coronavirus le costó su libertad. Nicolle Medina Sánchez, una joven de 22 años, terminó enmarrocada en la comisaría de Huarmey, en la región de Áncash, tras organizar una reunión social con amigos y familiares en un restaurante cuando el toque de queda ya había iniciado.

El local fue intervenido por miembro de la Policía Nacional, quienes en su interior hallaron bebidas alcohólicas y observaron que los asistentes no guardaban el distanciamiento social e incumplían con el uso correcto de la mascarilla.

Todos fueron trasladados a la dependencia policial. Hasta allí fue llevada la torta de la cumpleañera, quien fue obligada a posar con su pastel tras recibir una multa por infringir las normas sanitarias.

Cumpleañera denunciará a policías

La joven cumpleañera anunció que denunciará a los efectivos que la detuvieron y difundieron su imagen en redes sociales cuando posaba con su torta dentro de la comisaría.

“Estoy de acuerdo en que no debí hacer una fiesta, pero como les digo no fue una fiesta, fue una reunión familiar. Es una humillación bien grande hacia mí. Está prohibido tomarme una foto con mi torta y eso es lo que ha hecho el alférez Montoya, él mismo me ha tomado la foto”, dijo.

Para la madre de la agasajada, Martha Sánchez, los agentes policiales le han causado daños psicológicos a su hija.

“Voy a denunciar por daños psicológicos, por bullying, por todo lo que le han hecho a mi hija, porque esto no se hace; ha sido una fiesta familiar. Estoy consciente de que he hecho mal por celebrarle la fiesta a mi hija, soy consciente y lo asumo”, indicó.

Defensoría del Pueblo se pronuncia

La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo al tratamiento que recibió la joven por parte de los efectivos policiales, tras la difusión de la fotografía, por lo que solicitó a la Inspectoría de la Policía Nacional que inicien una investigación.