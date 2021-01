Padre ingresa a universidad para apoyar a su hijo con autismo y ambos terminan la carrera

Un padre de familia ha recibido miles de elogios en las redes sociales por su loable acción. Él decidió inscribirse en la universidad de su hijo con autismo para poder ayudarlo a afrontar las clases y evitar que sufra bullying.

Luis Felipe Soares tiene 46 años es el padre de Lucas Weberling, ambos residen en Brasil. Cuando el joven le comunicó que deseaba estudiar derecho, Luis Felipe decidió también dar su examen de ingreso para acompañarlo en su nueva etapa.

“Cuando dijo que quería ir a la facultad de derecho, decidí que también lo haría para ayudarlo a socializar y darle el apoyo necesario para que no se sienta desmotivado” indicó el padre de familia.

Ambos ingresaron a la universidad privada de la ciudad en el 2015. El padre de Lucas es técnico industrial, por lo que se le hizo difícil estudiar una rama distinta a la suya.

“Estaba muy nervioso, pero Lucas me calmó con su serenidad. Mi objetivo era estudiar hasta el cuarto período, el tiempo necesario para que él socializara, pero no me dejó rendirme y estuvimos juntos hasta el final”, agregó Soares.

“No hubo diferencia, Lucas era otro alumno de la clase. Todo el trabajo y las pruebas se hicieron por igual. Completó el curso con su esfuerzo”, expresó emocionado Luis Felipe.

Lucas Weberling es el mayor de tres hermanos y fue diagnosticado con autismo leve cuando tenía 12 años. Por lo que tenía problemas para socializar y comunicarse de manera efectiva.