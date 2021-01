Miraflores: Trabajador de empresa eléctrica es golpeado por profesor de tabla para niños

Rainer Herrada Mamani, el trabajador que fue agredido por cortarle la luz a un edificio en Miraflores, reveló que fue atacado hasta en tres ocasiones por Patricio Montenegro, profesor de tabla para niños, antes de ser auxiliado por los vecinos.

En un vídeo difundido en las redes sociales, solo se ve una parte de todo lo que sufrió Herrada Mamani debido a la actitud violenta de Montenegro. Pero tras un dialogo con La República, se conoció que antes había sido abordado por una mujer y su portero tras proceder con el corte del suministro.

Tras ello, un hombre lo interceptó en su auto mientras se dirigía a otro inmueble. “La primera fue cuando baja del vehículo y me empuja contra la pared. Cuando me levanto, recibo el segundo, un manotazo que hizo volar mi careta. La recojo y ahí, como se ve en el vídeo, recibo el tercero (...) Justo ese departamento tenía una cámara en la esquina. No sé si habrá grabado todo, pero los vecinos también estaban presentes”, indicó.

Según trascendió, Patricio Montenegro Doig (45) es instructor de surf con más de diez años de experiencia trabajando con niños en su academia.

Usuarios en las redes sociales se solidarizaron con el caso del joven operador y han exigido la inmediata intervención de Patricio Valderrama Doig, quien hasta el momento no ha sido ubicado por ningún vecino o autoridad.

De acuerdo a fuentes de Luz del Sur, a Patricio Montenegro le cortaron el servicio de luz el 8 de enero porque debía S/ 500 y se le volvió a cortar el 12 porque restableció el servicio con una conexión ilegal