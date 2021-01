Paro agrario: Padres de fallecidos en protestas de Virú piden justicia

Los familiares de las víctimas mortales que dejó el paro agrario en La Libertad recibieron el año nuevo velando los restos de los fallecidos en la provincia de Virú. Los deudos aseguraron que no descansarán hasta encontrar justicia por lo sucedido.

El velorio de Reynaldo Reyes Ulloa se realizó en el centro poblado de San José y allí, su madre Santos Ulloa, indicó que no descansará hasta que se haga justicia por la muerte de su hijo.

"Mi hijo ha estado reclamando sus derechos para que trabaje, para que me mantenga. El único hijo que me ha estado manteniendo. Y no puede ser que me lo maten a mi hijito. Quiero que me apoyen las autoridades", sostuvo a RPP Noticias.

En tanto, el menor de 16 años, de inicales K. R. D., fue velado en la calle República de Colombia. Su padre expresó su indignación a RPP Noticias por la confusión de la Fiscalía que indicó que el deceso del menor no se produjo por impacto de proyectil y luego se rectificó.

"Ya iban a salir (la Fiscalía) que mi hijo 'no ha muerto con impacto de bala', o 'que ha muerto de un infarto'. ¿Por qué hacen eso? No entiendo. ¿Por qué querían hacerme daño? Si a mi hijo lo mataron. Y en la necropsia ha salido por un impacto de calibre 12", manifestó.

Cabe recordar que, ambas víctimas se encontraban el último miércoles en las protestas de trabajadores del sector agroindustrial contra la nueva ley agraria que se aprobó en el Congreso de la República.

El deceso del menor fue casi inmediato tras recibir un impacto de bala. Según sus familiares, el menor no participaba de las protestas, pero fue alcanzado por el proyectil cuando se dirigía a visitar a un familiar.

En tanto, Reynaldo Reyes Ulloa fue trasladado con vida hasta el centro de salud Puente Chao, desde donde fue trasladado hasta un hospital de Trujillo, pero murió en el trayecto.

Al respecto, el fiscal provincial de Virú, William Salinas, confirmó que según las providencias fiscales, ambas víctimas murieron como consecuencia de proyectiles de arma de fuego. Esto luego de que concluyera la necropsia de los dos ciudadanos.