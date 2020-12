María Antonieta Alva sobre legalización del aborto: “Déjennos decidir”

La legalización del aborto en Argentina hizo mucho eco en Perú, país en donde esta práctica continúa penalizada pese a que muchas organizaciones han pedido su aprobación para salvaguardar la vida de las mujeres.

Entre los destacados personajes que se pronunciaron sobre el tema, se encuentra la exministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva. Ella comentó a través de sus redes sociales que el Estado debe poner el interés de los ciudadanos por encima de todo.

“En el Perú, el aborto clandestino es una realidad, transversal en estratos socioeconómicos y en edad. Estas prácticas inseguras ponen en riesgo la salud y vida de las mujeres”, se lee en su cuenta de Twitter.

“Le corresponde al Estado garantizar un adecuado servicio de salud para que toda mujer que así lo decida, cuente con apoyo médico en condiciones de dignidad, del mismo modo que lo hace con aquella que opta por la maternidad. ¡Déjennos decidir!”, agregó.

Aborto en Argentina

En Argentina, el Senado decidió aprobar el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), por tal motivo, las mujeres tendrán derecho a un aborto libre, gratuito y seguro hasta la semana 14 de gestación.

“Cuando yo nací las mujeres no votábamos, no heredábamos, no podíamos ir a la universidad. No nos podíamos divorciar, no teníamos jubilación de amas de casa. Cuando yo nací las mujeres no éramos nadie. Siento emoción por la lucha de todas las mujeres que están afuera ahora. Por todas ellas, que sea ley”, manifestó la senadora Silvia Sapag en uno de los discursos más emotivos de la noche.