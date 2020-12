Mujer es beneficiada con bono, pero lo cobra su expareja a quien no ve hace 13 años

La familia de Roxana Velarde salió beneficiada con el Bono Familiar Universal. Sin embargo, su ex pareja, a quien no ve hace más de 13 años, fue la persona designada para retirar el dinero.

“Estoy indignada por el cobro del bono porque mi pareja que hace 13 años no lo veo, en este momento, el cobra los dos fondos de mi hijo e hija. He querido presentar mi denuncia, me mandaron a la comisaría, luego al Banco de la Nación, pero tampoco puedo realizar el reclamo”, denunció la mujer en diálogo con ATV Noticias.

Velarde manifestó haber intentado reclamos por varios medios. Ya ha transcurrido un mes y, hasta el momento, ni una entidad le da solución. Indicó que cuando quiere cambiar el nombre de la persona destinada, le piden los datos personales de su expareja, los cuales no conoce con exactitud.

“Hace más de un mes que estoy con ese problema y aún no tengo solución [...] Yo llamo a la línea 1811, pero me pide el número de DNI del que va a cobrar. Me pide su correo, teléfono y dirección de su e-mail. Lamentablemente, yo no sé esos datos porque yo no vivo con la persona hace más trece años [...] No es posible que cobre este dinero, cuando tiene una denuncia por pensión alimenticia”, comentó.

Lo único que pide Roxana Velarde es que anulen la operación o realicen el cambio de la persona destinada a cobrar el bono otorgado por el gobierno a raíz de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.