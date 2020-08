A los 3 años le prometió que se casaría con ella, dos décadas después lo cumplió

Aquel que dijo que los amores de pequeños son solo juegos, se equivocaron y esta historia lo demuestra.

Laura Scheel y Matt Grodsky se conocen desde que son muy pequeños. Desde que están en preescolar, él le declaró su amor.

A través de su cuenta de Instagram, Matt se animó a compartir con el mundo su historia con Laura y de cómo le declaró su amor cuando solo tenían tres años.

“Cuando éramos niños, Laura me enseñó a montar en columpios, a dibujar colinas onduladas, y la forma correcta de comer queso en tiras. Tenemos buenos recuerdos de jugar al escondite, perseguirnos en el patio de recreo y jugar durante la hora de la siesta”, escribió en su cuenta de Instagram.

Si bien es cierto, cuando estaban en preescolar se habían prometido amor eterno, cuando fueron al jardín de infantes, Matt y Laura perdieron contacto.

Sin embargo, su destino era estar juntos, pues en primer año de secundaria, Laura vio el nombre de Matt entre los contactos de un amigo que tienen en común, quien los ayudó a juntarse.

La joven tenía dudas de salir con Matt, pero se animó a hacerlo. Luego de dos semanas de conversar y verse seguido, ellos iniciaron una relación. Pese a que tuvieron que cambiarse de escuela e ir a universidades diferentes, ambos continuaron viviendo su historia de amor.

En el 2015, con la excusa de hacer un picnic para celebrar el fin de su tercer año de universidad, Matt llevó a Laura hasta el preescolar donde estudiaron, y se enamoraron, para pedirle matrimonio.

“Todo el viaje en automóvil a la escuela preescolar me preguntó por qué parecía ansioso. Yo revisaba mi bolsillo para asegurarme de que el anillo todavía estaba allí. Me arrodillé mientras mi hermano entraba con el teléfono y tomaba fotos. Laura se sorprendió. Le di mi opinión sobre por qué quería que se casara conmigo y me dijo que sí, ¡por Dios!”, contó el enamorado joven.

En diciembre de 2019, ellos se casaron en una adorable ceremonia.