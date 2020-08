Rusia responde a Gobernador de Arequipa tras solicitud para adquirir la vacuna Sputnik V

Luego que el gobernador de Arequipa, Élmer Cáceres Llica enviara una carta solicitando al presidente de Rusia, Vladimir Putín, 100 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19, la autoridad edil recibió una respuesta que asombró a todos los usuarios de redes sociales.

La Embajada de Rusia en Perú decidió responder la carta de la autoridad edil. Dicha respuesta indica el procedimiento que deberá realizar Cáceres para que Arequipa obtenga las vacunas Sputnik V.

Carta de Élmer Cáceres a Vladimir Putín

Cabe recordar que, Cáceres le pidió al presidente Martín Vizcarra que no se esperance en la vacuna de Estados Unidos y centre sus esfuerzos en conseguir la rusa. “Si hay una vacuna de Rusia que la pida y si no quiere hacerlo, mediante el premier de la República, que nos permita comprar o que nos done el presidente Putin esta vacuna contra el coronavirus”, enfatizó Cáceres Llica.

Embajada de Rusia responde carta de gobernador de Arequipa

"La venta comercial de la vacuna rusa contra el COVID-19 "Sputnik V", se realiza únicamente a través del Fondo Ruso de Inversiones Directas. De tener interés por adquirir la misma, le recomendamos remitir una solicitud correspondiente a nombre del director de dicho Fondo, Kirill Dmitriev", se lee en el documento que fue subido a la red social del gobernador de la ciudad blanca.

Élmer Cáceres señaló que continuará con el procedimiento para que las vacunas lleguen hasta Arequipa. "Sabemos que este medicamento debe ingresar al país con la autorización del MINSA. Le pido al Presidente, Martin Vizcarra que nos ayude a salvar la vida de nuestros hermanos. Ya no queremos más muertes", agregó.

Coronavirus en Arequipa

La Sala Situacional de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa actualizó las cifras de contagios y fallecimientos en la región a causa de la pandemia. Hasta el momento se han contabilizado 79 mil 805 personas infectadas, luego que 1 582 dieran positivo a covid-19 en las últimas horas.

Además, se reportó el fallecimiento de 24 personas a causa del covid-19. Con ellos, suman un total de 1 374 pacientes que han perdido la vida por esta pandemia en la región.

La Geresa también informó que hasta el momento hay 769 pacientes hospitalizados, de los cuales, 68 se encuentran internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por su delicado estado.