Sobrevive al coronavirus pero le debe más de 1 millón de dólares al hospital

Un ciudadano estadounidense, de 70 años, venció al coronavirus pese a ser una persona vulnerable al virus. Sin embargo, su alegría se vio mermada cuando el hospital le entregó una factura de 181 páginas por más de un millón de dólares, según indicó el periódico Seattle Times.

Michael Flor permaneció durante dos meses en el centro médico Swedish Issaquah, ya que fue hospitalizado el 4 de marzo. Los 62 días que pasó allí fueron un vaivén de emociones. Según relatan las enfermeras que lo atendieron, estuvo cerca de la muerte por lo que llamaron por teléfono para que su esposa y sus dos hijos se despidieran de él.

Pero contra todo pronóstico venció al coronavirus. Su salida del hospital fue muy emotiva. Las enfermeras y personal médico lo despidieron entre una gran ola de aplausos y arengas. Aunque su corazón estuvo a punto de “detenerse una segunda vez” al recibir la enorme factura por un monto total de 1.122.501,04 dólares, precisó el diario.

En dicha factura se detallan todos los cuidados que recibió Flor en su estancia en el hospital. El día en la sala de cuidados intensivos le costó 9.736 dólares. Otros 409.000 dólares para su estancia en una sala esterilizada debido al contagio del coronavirus durante 42 días. Luego, 82.000 dólares por el uso de un respirador artificial durante 29 días, y 100.000 dólares por los cuidados de “última oportunidad”, cuando su pronóstico era de estado reservado.

Según deslizo el mencionado diario estadounidense, Flor es beneficiario del seguro de salud para personas mayores Medicare, por lo que no debería tener que pagar ni un centavo de su tratamiento contra el coronavirus.

Ese seguro se da luego que el Congreso lance un gigantesco plan de ayuda a la economía estadounidense en plena pandemia. Este incluye un presupuesto de 100 millones de dólares para compensar a los hospitales y a las compañías de seguros privadas que trataron a los pacientes de COVID-19.

