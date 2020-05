Ministra María Antonieta envía afectuoso saludo por el Día de la Madre en medio de pandemia

En medio de la pandemia de coronavirus que azota al país, la ministra de Economía María Antonieta Alva hizo un alto en sus actividades para mandarle un afectuoso saludo por su día a todas las madres del Perú.

A través de la red social Twitter, Alva comentó que “el amor de nuestras madres nos da fortaleza y esperanza. Representan la calidez de nuestros hogares y la voz interior guiándonos en el camino correcto. Son, sin saberlo, una parte indivisible de cada uno de nosotros que nos alienta a ser mejores personas todos los días”.

“En el #DíaDeLaMadre quiero saludar y agradecer la dedicación y la entereza de cada una de ustedes, pues hacen de este país un mejor lugar donde vivir; ya sea si trabajan en casa, en el campo, en un hospital, en un mercado, en un colegio o en una comisaría”, continúa el hilo de la ministra.

Asimismo, la titular de Economía elogió a todas las personas que sienten y entregan el mismo amor desinteresado de una madre. “Abuelas, tías, hermanas, madrinas, que cuidan y crían sin esperar nada a cambio, y a aquellos padres que cumplen este rol para sus hijos”.

Incluso, y para finalizar el hilo que abrió en Twitter, Alva se animó a recordar al poeta puneño Carlos Oquendo de Amat para completar su afectuoso saludo por el Día de la Madre.

“El poeta puneño Carlos Oquendo de Amat expresó lo que creíamos que no se podía explicar con palabras a través de "Madre", que forma parte del hermoso poemario “5 metros de poemas” que conocí en el colegio y que me cautivó, porque a pesar del tiempo no pierde fuerza ni belleza”.