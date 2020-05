Padres de familia denuncian maltrato por parte de colegio privado en San Juan de Miraflores.

Varios padres de familia han efectuado constantes denuncias de maltrato por parte de las cabezas que manejan la Institución Educativa Privada L’ Hermitage, ubicada en San Juan de Miraflores, desde que inició el estado de emergencia impuesto para frenar el avance del nuevo coronavirus en el Perú.

De distintas aulas, secciones y grados, los padres se han unido para pedir algo que consideran es lo más justo y sensato: llegar a un acuerdo en busca de reducir la pensión escolar. (SOLICITUD AL FINAL DE LA NOTA) Puesto que, en marzo, mes en el cual inició la cuarentena, solo se redujo el 50% del pago, sin embargo, aun queda por precisar cual será el monto que se abonará mensualmente hasta finalizar el año escolar.

A la fecha, las quejas de los apoderados van desde el irregular sistema por donde se imparten las clases virtuales, hasta el mal trato que reciben por parte de la directiva del colegio, quienes no tienen en cuenta las necesidades que atraviesan todas las familias de su institución.

Ante esto, Wapa.pe conversó con tres padres de familia pertenecientes a cada nivel de educación.

Inicial

“Luego de cinco días de ir al colegio, las clases la pasaron a zoom y en niños de kínder eso es muy complicado. Por parte de la dirección no nos dan respuesta a nuestras solicitudes de reducción de la pensión, nuestro único nexo con el colegio es por la profesora, quien le da clases a mi niña”, comentó una madre que tiene a su hija inscrita en inicial.

“Todos los padres de mi sección queríamos reunirnos por videoconferencia con la directora, pero se negó. Me dijo que no se quiere exponer y que el pago está bien, que ya están siendo bien condescendientes con lo ya reducido. Se cerró, porque a otros papás les dijo que si no podían pagar que retiraran a su niño”, agregó.

“Dada la coyuntura que estamos viviendo, tenemos bien claro en que nuestros hijos no van a aprender a leer o escribir, pero al menos que se distraigan con las clases, que jueguen o se diviertan con ellas ya que no pueden salir por la cuarentena, otra cosa no puedo pedir, son pequeñitos, pero ni eso veo”, finalizó

Primaria

“Los primeros quince días de marzo, nos enviaban separatas para resolver por la plataforma virtual. Nos decían que esto era por mientras y luego iban a recuperar. Luego implementaron clases por zoom, al inicio fue un caos porque los profesores se tenían que familiarizar y todos los niños gritaban”, nos contó una madre de primaria.

“Ahora debemos esperar a que por ley nos manden la información de sus gastos, los cuales esperemos no estén inflados para justificar el cobro total de la pensión. Nosotros como padres pedimos que se nos rebaje el 65% de la pensión, pero estamos dispuestos a negociar. Que nos demuestren sus gastos reales y podemos llegar a un acuerdo. Pero el pensamiento en conjunto es reducción”, continuó.

“El último comunicado que enviamos para poder entablar un dialogo fue rechazado, como si hubieran bloqueado sus canales de comunicación”, enfatizó.

Secundaria

“Varios padres de familia están disconforme con toda la situación. Hay algunos que fueron despedidos, otros que no pueden trabajar porque son independientes, por lo que la pensión no va. Ya hemos solicitado que rebajen la pensión, pero aún no tenemos respuesta”, explicó un padre del nivel secundaria.

“Si sacamos cuenta del margen de gastos del colegio, como lo pide el Gobierno, con la pensión normal, ellos ganan. Ahora, si sacamos pluma con la pensión al 50% de descuento no van a perder, también estarían ganando, no como antes, pero estamos atravesando todos momentos complicados y deberíamos darnos la mano”.

“No estamos conforme con las clases virtuales, en presencial hay más dedicación. Uno se pone a ver y se cuestiona cuantas horas de clases hay, cuanto es el descanso que reciben los jóvenes. Ahora el colegio ha aumentado las horas, antes solo eran 4 horas, pero ahora empezarán a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pero no es la ideal estar todo el día en la computadora”, acotó.

Comunicado de la dirección

Wapa.pe, hasta el cierre del informe, intentó comunicarse con la dirección del colegio L’ Hermitage, pero las llamadas no fueron contestadas. Según los padres de familia consultados, se espera el pronunciamiento de la directora Carolina Sumari esta semana, según lo dispuesto por la ley.

(SOLICITUD DE LOS PADRES)