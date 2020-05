“Están asesinando a pacientes con coronavirus”, denuncia enfermera de Nueva York | VÍDEO

Visiblemente mortificada, una enfermera en Estados Unidos hizo una terrible denuncia. Nicole Sirotek, quien trabajó hasta hace pocos días en el hospital Elmhrust, de Queens, en Nueva York, no se guardó nada y narró su escalofriante experiencia en una de las zonas más afectadas de Estados Unidos por el COVID-19.

Nicole evidenció la falta de tratamientos para combatir el coronavirus que se vive en el nosocomio donde trabajaba, en el cual están muriendo cientos de pacientes por negligencia médica o actos adrede.

“Ya no sé qué hacer. Sé que no todo el mundo va a sobrevivir, no soy tan inocente. Sé que vamos a tener muchas víctimas. Pero esta gente no está muriendo por coronavirus (...) Te estoy diciendo literalmente que están asesinando a estas personas. Y nadie me escucha”, señaló totalmente quebrada hasta las lágrimas.

“Vi a un anestesista colocar un tubo ET y romper su esófago y el tipo se asfixió hasta morir con su propia sangre. El coronavirus no colocó ese tubo incorrectamente”, aseveró la enfermera, quien también advierte que pese a reclamar esta situación a las autoridades del local, nadie ha hecho algo al respecto.

“A nadie le importa esta gente”

Sirotek también denunció que las personas que están muriendo, por lo general, son parte de una minoría de la población, por lo que nadie toma cartas en el asunto.

“Ni siquiera a las organizaciones de apoyo les importa una mierda esta gente. Literalmente, las vidas de los afroamericanos no importan aquí. Y, quiero decir, es bastante triste que alguien que es blanca y vive a cientos de kilómetros de esta ciudad le importe más esta gente que a los de esta ciudad”, expresó.

“A nadie le importa porque todos son minorías y nosotros estamos en el maldito ‘barrio’. Y eso no está bien. Crecí muy pobre y sé lo que es ser completamente olvidado y que nadie te defienda”, agregó.

