COVID-19: Pobladores de Piura forman largas colas para comprar cerveza [VÍDEO Y FOTOS]

Total indignación ha generado el mal accionar de pobladores de Piura, quienes fueron registrados en un vídeo realizando largas colas para comprar bebidas alcohólicas en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno para frenar los contagios del nuevo coronavirus.

Pese a las reiteradas advertencias que recibe la población para que no salga de sus casas, decenas de personas llegaron hasta la avenida Grau, en el distrito de Castilla (Piura) con cajas de cerveza en mano y formaron largas colas no respetando el distanciamiento para comprar esta bebida, pese a que no es un alimento de primera necesidad.

Usuarios de redes sociales hicieron sentir su incomodidad y total indignación en los comentarios donde además subieron varias imágenes y vídeos mostrando a las personas que llegaban con prisa en motocicletas y mototaxis hasta la segunda cuadra de la avenida Grau para abastecerse de alcohol.

Piuranos habrían hecho uso del Bono 380 para abastecerse de alcohol

“Hoy día 25 de abril del 2020, avenida Grau segunda cuadra... ahí está la plata del bono, los 380 soles, ¿cómo dicen que no hay?”, se escucha comentar a un transeúnte que grabó la escena.

En la región Piura, algunos hospitales se encuentran sobrepoblados por los contantes infectados de coronavirus, uno de ellos es el nosocomio Santa Rosa, donde los médicos atienden hasta quince pacientes por persona. En solo un día acuden hasta cincuenta enfermos, de los cuales el 30% es hospitalizado; sin embargo, esta realidad parece no ser conocida por algunos.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la enfermedad causada por el coronavirus puede propagarse de persona a persona a través de pequeñas gotas de mucosa de la nariz o la saliva de la boca. También se puede contraer esta enfermedad al tocar objetos o superficies infectados y luego agarrarse los ojos, nariz y boca.

Mira aquí el indignante vídeo

El alcalde de Castilla, José Aguilar se pronunció: "Vamos hacer lo que tengamos que hacer como municipalidad para disminuir lo que a simple vista para la sociedad es un desatino que se comercialice cerveza en estos tiempos... La verdad es mucha la indignación", sostuvo.