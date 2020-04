Profesor descubre a alumno durmiendo en la comodidad de su cama en plena clase online

Debido al temor de que los contagios del Covid-19 aumenten, las clases presenciales tanto escolares como superiores pasaron a ser virtuales en casi todos los países. Este método, ahora importante, puede generar algunas anécdotas mientras se realiza la interacción online entre profesores y estudiantes, incluso pueden llegar a viralizarse en las redes sociales.

La educación es y será una de los sectores que mayor importancia tiene en el mundo; sin embargo, debido a la situación que pone en peligro la salud de los estudiantes, es necesario optar por educación virtual a través de distintas plataformas. Este cambio que ha sido brusco puede traer ciertas dificultades en la adaptación y un alumno no pudo evitar ser el mejor ejemplo.

Se quedó dormido

Un vídeo se ha viralizado en las redes sociales debido a una anécdota que terminó por hacer reír a un docente. Un profesor de Argentina, intentaba realizar una clase en línea, a través de la plataforma Zoom; mientras se alistaba para exponer su clase, se percató de que uno de sus estudiantes se había quedado dormido.

Según informó el medio trasandino La Nación, el hombre decidió grabar el momento y viralizarlo en redes: "No me había pasado nunca. Se me duermen en clases, pero en la cama no se me habían dormido nunca" se escucha decir al profesional.

Divertida anécdota

Usuarios se sintieron identificados con la situación. "Estamos en este aislamiento y la mayoría tenemos problemas con el sueño", comentó uno de los estudiantes.

Finalmente, el hecho solo terminó en una divertida anécdota, ya que el profesor entendió "lo difícil" que es adaptarse a estas nuevas formas de aprendizaje.

Mira aquí el vídeo viral