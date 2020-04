¿Profecía del cielo?: niña asegura que nadie debe salir el 21 de abril, porque pueden morir

La población peruana ha quedado desconcertada por un vídeo que se ha viralizado en todas las redes sociales, se trata de una niña que asegura haber conversado con Dios y advierte a todos a no salir de sus casas este martes 21 de abril. El motivo de la inmovilización es porque vendrá un “humo”, una enfermedad peor que el coronavirus, que acabará con la humanidad.

La menor de tan solo 10 años de edad, reveló su sueño y aseguró tener la autorización de Dios para poner en advertencia a todo el Perú, según la entrevista en Radio Sauce 99.7 FM, emisora de la región San Martín.

¿Un sueño revelador del cielo?

“Allí aparecen dos ángeles así con su armadura en la puerta, color blanco. Eli, es un ángel, puro, blanco, entonces me dijo: ¿Tú eres Maricielo? Yo le dije: sí soy yo. Entonces me dijo: ‘Vamos a ver al señor”, contó la niña de iniciales LMPVT.

Según su sueño, las personas que crean en su advertencia vivirán, mientras que, los desobedezcan y comiencen a salir de sus casas, morirán de manera inmediata.

“El martes 21 vendrá esa enfermedad. Dios me dijo que no salgan de su casa, y yo le dije si tenía permiso de hablar a mis familiares, al mundo y me dijo que, si puedo, pero si ellos no quieren escuchar, entonces ellos verán. Entonces los que no hacen caso, esa enfermedad va a agarrar a los que están afuera. Los que estén afuera no se van a infectar, de inmediato van a morir”, explicó la pequeña de San Martín.

El humo de la muerte

Tal como en las películas de Semana Santa que describen una de las plagas que cayó a Egipto: la muerte de los primogénitos, cuya peste negra bajó del cielo en forma de humo, la pequeña explicó.

“Y esa enfermedad, ¿te dijo que iba a matar gente y que iba a venir como un humo?” preguntó el locutor de la radio a la niña. “Es un humo que va a venir. Y va a empezar a matar gente el que encuentre afuera”, aseguró la menor.

Por último, volvió a advertir a todos los que escucharan su mensaje. “Yo les digo que no salgan de su casa el día martes (21 de abril) porque va a venir una enfermedad más fuerte que el coronavirus y les va a agarrar la muerte de inmediato”.

Mira aquí el vídeo