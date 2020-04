Niño con extraña enfermedad necesita resonancia para seguir viviendo | VIDEO

Una familia de Cajamarca pide con urgencia la ayuda del Estado a través del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud para poder costear el tratamiento de su menor hijo de tres años que sufre de una extraña enfermedad, y que ha sido dejado a su suerte ante el brote del nuevo coronavirus.

El menor de iniciales A.S.N. (3) padece desde hace dos años de una enfermedad que según su familia “no ha podido ser detectada” por los especialistas que lo atendieron, la cual le provoca episodios epilépticos que cada vez se agravan más si no recibe el tratamiento necesario.

En las últimas horas, Wilder Sangay Tasilla, padre del menor, subió a las redes sociales un vídeo con su niño en brazos pidiendo ayuda de la población para solventar una resonancia magnética que podría salvarle la vida, pese a la poca esperanza que anticipadamente le han dado los médicos.

NO TE PIERDAS: Ministro de Educación: “No podemos intervenir en las pensiones escolares”

TE PUEDE INTERESAR: China pone fin a la cuarentena y su atmósfera vuelve a contaminarse gravemente

Y es que este fin de semana el menor no fue recibido como de costumbre por los galenos en el Hospital Regional de Cajamarca debido a que “podía contraer la COVID-19”. Sin embargo, lo más lamentable es que en el nosocomio le dijeron que se lo llevara a su casa y “esperara un par de días” para ver si el niño “todavía lo acompañaba”.

“Yo quisiera que me apoyen, todo sea bienvenido. Como ya me han dicho que espere a que muera, solamente en dios pongo mi confianza de que lo puede levantar. Si no, ¿Qué voy a hacer? Esperare a que el Señor se lo lleve”, dijo entre lágrimas en el video que ha indignado a usuarios y vecinos de Cajamarca.

La situación de Sangay Tasilla y su esposa es insostenible, más aún habiendo utilizado los pocos recursos que le quedaban para aliviar los gastos del pequeño durante la cuarentena en nuestro país.

En declaraciones al Diario La República, Wilder Sangay Tasilla indicó que necesita ayuda para solventar los casi 3 mil soles que cuesta la resonancia exigida por los médicos para descubrir la enfermedad, además de alimentos y pañales mientras dure su convalecencia.

Hasta el cierre de esta nota, el menor se encontraba nuevamente internado en el Hospital Regional gracias a bomberos y voluntarios que vieron su caso en las redes sociales. Sin embargo, lo que el pequeño paciente necesita es una enérgica reacción por parte del Gobierno para obtener la resonancia magnética que incomprensiblemente hasta ahora le ha sido indiferente.

Para cualquier ayuda puede contactarse con Wilder Sangay Tasilla en el jirón Hoyos Rubio s/n, Centro Poblado Otuzco, Cajamarca, o a través del número 943828899. También puede ubicarlo a través del voluntariado Banderas Blanca al número 972895948.

*Con información de La República/Sociedad.