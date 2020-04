Taxista utiliza creativo método para protegerse y proteger a sus pasajeros del Covid-19

Un conductor de Ubert que presta servicios de movilidad en tiempos de cuarentena por pandemia del nuevo coronavirus, tuvo una idea que ha sido aplaudida por ciudadanos. Se trata de una forma estratégica para cuidarse y cuidar a sus pasajeros de un inminente contagio al que se exponen al subirse a un vehículo concurrido.

El hombre tuvo una idea que bien puede ser replicada en los vehículos de taxi de nuestro país. Se trata de unas láminas de plástico que fueron puestas como escudo protector entre los asientos delanteros y traseros del vehículo.

Uno de sus pasajeros captó el curioso método en un video, y lo tuiteó con un post en el que decía sentirse "mucho más cómodo como pasajero" con la barrera que impide que conductor y pasajeros tengan contacto.

El modo de pago por este servicio en New York, donde fue registrado este hecho, es el de transferencia online, un método de pago por servicios que impide el contacto de manos entre dos personas. El vídeo se ha hecho viral y ha sido difundido y aplaudido en redes sociales por muchos usuarios.

Cabe recordar que Nueva York es una de las ciudades más afectadas por el coronavirus en EEUU, con una gran cantidad de muertos por día y cuya cifra no para de crecer.

An Uber driver in New York City used sheets of plastic as a protective shield between the front and back seats of the vehicle amid the coronavirus pandemic.



The passenger tweeted that he felt "much more comfortable as a passenger" with the barrier. https://t.co/xve2TJtdwC pic.twitter.com/h8vnoRzSq8