16 frases que darán fuerzas a tu amiga ante la pérdida de un familiar

La muerte de cualquier familiar o ser querido puede ser uno de los más grandes dolores que puede afrontar una persona y es en estos momento donde se necesita mucho de los queridas para sobrellevar el dolor. Sin embargo, a veces es difícil encontrar las palabras indicadas que muestren nuestra solidaridad sincera.

Por ello, si tu amiga pasa esos tristes momentos, estas frases la ayudarán a seguir adelante dándole la fuerza y apoyo que tanto necesita.

A continuación te presentamos algunas formas más cercanas para que le des fuerza a esa hermana de corazón que necesita mucho apoyo y comprensión.

1.- “Sé que en estos momentos es inevitable para ti decirle adiós a una persona que en vida quisiste mucho pero a veces los seres humanos somos algo egoístas y no nos damos cuenta lo mucho que están sufriendo en vida. Estoy segura que ahora descansa en paz y que el Señor lo tiene cobijado entre sus brazos. Lamento tu perdida.”

2.- “A veces nos ponemos a pensar el por qué se van de nuestro lado los seres que más queremos. Sé que ella era como una segunda mamá para ti y que eran muy unidas y ahora sientes un gran vacío en tu corazón. Mis más sinceras condolencias.”

3.- “Es increíble todos los días nacen personas y a la vez parten de este mundo. Hoy le toco partir al gran amor de tu vida, a tu compañero de años y te sientes destrozada pero piensa que aun tienes dos pequeños en casa que esperan por ti y que tu misión debe seguir adelante. Se fuerte y levántate de este dolor. Te quiero muchísimo.”

4.- “Ante estas circunstancias tan difíciles sólo puedo orar para que tengas consuelo y no te desesperes más por esta pérdida irreparable. Puedes contar conmigo para lo que desees y te envío mi más sinceras condolencias.”

5.- “Querida compañera me siento muy conmovido al ver cómo sufres. Perder a un familiar es uno de las pruebas más difíciles de afrontar, sin embargo tienes que aprender a lidiar con esos sentimientos. Recibe el más sentidas condolencias.”

6.- “Es muy triste saber que ya no estará más entre nosotros, que no seguirás compartiendo lindos momentos con el pero piensa que su paso por la tierra termino y que la vida continua. Eres una mujer muy joven y tienes un camino largo que recorrer. Lo siento.”

7.- “No sabes cómo quisiera quitar de tus ojos esas lágrimas y de tu corazón tanto dolor que sientes por haber perdido a tu sobrino. Quiero que sepas que los ángeles están de paso en la tierra y el paso y nos dejó gratos momentos que recordaremos siempre. Cuídate amiga y se fuerte.”

8.- “Sé que tal vez mis palabras no sanen la pena que estás sobrellevando, como también sé que es injusta la manera en que partió tu hermano. Amiga, sólo tendrás que aprender a tener una vida sin tu querido hermano. Recuerda que fue una persona tan noble y buena que ahora Dios le tiene reservado un lugar junto a Él”.

9.- “Me encantaría poder saber que esto es sólo una triste pesadilla y que nada de lo que me comentaron es real. No tengo idea de cómo poder darte el pésame sin que duela tanto. Para mí, tu madre fue como la mía. Son experiencias duras que uno pasa en esta existencia y sólo nos queda tratar de entenderlas. Siempre he dicho que Dios hace las cosas con un propósito, ahora sólo nos queda aceptarlo para seguir adelante”.

10.- “Tengo pena en el alma puesto que se nos acaba de adelantar el amigo que nos acompañó durante esta travesía que llamamos vida. Sinceramente será bastante complicado aceptar que ya no formarás parte de nuestras vidas aquí en la Tierra. Oraremos para que tu descanso sea eterno y al lado de nuestro Creador”.

11.- "Desde el cielo esa persona siempre te guiará, cuidará y será esa luz en el camino que necesitarás para continuar con la vida".

12.- "Mucha fuerza y fortaleza para ti, no estás sola, todos los que te queremos y estimamos estamos contigo en este momento difícil. Tú eres fuerte y sabrás sobrellevar este momento".

13.- "Sé que es muy triste y que lo querías muchísimo, pero en algún momento ya estaremos también nosotra junto con él".

14.- "Aquí estamos todas tus amigas, a tu lado; además tú sabes que siempre te estaremos acompañando en todo momento".

15.- “Me he enterado de la muerte de tu familiar . En este momento de gran dolor no tengo más que palabras de amor y acompañamiento para ti y tu adorable familia. Lo despediremos con tristeza, pero con la firme convicción de que ha sido un ser maravilloso que ha dejado un gran recuerdo en nuestros corazones”.

16.- “Querido amiga, deseo expresarte mis más sentidas condolencias por la lamentable muerte de tu familiar. Rezo por su alma y para que tu familia y tu puedan tener mucha fuerza para atravesar este difícil momento. La gente amaba a tu ser querido por su bondad y amor incondicional dejando una huella en el corazón de tantas personas que hemos tenido el placer de conocerlo. Sé que su alma descansará en paz. Me uno en tu dolor y espero que mis palabras puedan acompañarte en este momento de profundo dolor”

Y estas son las frases más conmovedoras que podrás decirle a tu amiga para que afronte la pérdida de ese ser querido y sea más fuerte que nunca. ¡Ánimo!