Ministro de Educación: “No podemos intervenir en las pensiones escolares”

El ministro de Educación, Martín Benavides, confirmó que los padres de familia que no puedan mantener a sus hijos en colegios privados, independientemente de la situación, tendrán la posibilidad de trasladarlos a las escuelas nacionales.

“Los padres que no puedan mantener a sus hijos en colegios privados podrán trasladarlos a colegios públicos para que el aprendizaje no se vea afectado. Estamos diseñando una estrategia para poder absorber a esa determinada cantidad de alumnos, porque todos los años se tiene una oferta, pero no se dejará a estos alumnos sin educación”, señaló Benavides en diálogo con el dominical Panorama.

Además, Benavides afirmó que el Estado no puede intervenir ni ordenar que se reduzcan las pensiones de los colegios privados. "No hay control de precios", detalló. Agregó que cualquier reducción de las pensiones debe provenir del diálogo entre el colegio y los padres de familia.

Sin embargo, exhortó que dichas instituciones puedan llegar a un buen consenso con los padres de familia. Agregó, que si estos consideran que la calidad de la enseñanza no es óptima, pueden informar a la UGEL de su jurisdicción.

“Hemos estado esperando que los padres y las instituciones educativas tienen que llegar a un acuerdo entre privados. Pero les pido a las instituciones educativas ser transparentes para explicar por qué razones no pueden bajar las pensiones.”, expresó el exsuperintendente de la Sunedu.

Por último, el titular de la cartera de educación indicó que desde que comenzó el estado de emergencia, su sector se ha ido amoldando a las nuevas necesidades del aprendizaje remoto y que lo seguirán haciendo a cabalidad, pues las condiciones para el retorno de los escolares a las escuelas aún no están dadas.