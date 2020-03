Donan tablets a ancianos para que den último adiós a sus familias en Italia [VIDEO]

El coronavirus continúa azotando a todo el mundo desde su origen en China y expansión por más de 100 países, como es el caso de Italia, donde miles de personas han fallecido a raíz de las complicaciones por la enfermedad y una nueva historia conmovió a millones de personas.

Desde el comienzo de la pandemia en el país europeo se han registrado un total de 35.713 personas infectadas y 2.978 muertes; sin embargo, las cifras continúan en aumento en un país paralizado donde la población permanece encerrada en su casa en cuarentena.

Ancianos dan último adiós por coronavirus en Italia

Un grupo de afiliados al Partido Demócrata en la zona 6 de Milán tuvo una idea. La bautizó como “el derecho a decir adiós”, con la intención de brindar las herramientas necesarias para que las personas puedan comunicarse y despedirse de sus seres queridos.

“La idea surgió por casualidad, cuando escuché al doctor Cortellaro, jefe del Hospital San Carlo de Milán, que contó en una entrevista del dolor de las personas que ingresaron al hospital y que se internaron en total soledad y aislados de sus familias y amigos, conscientes de lo que estaba a punto de suceder y la falta de medios tecnológicos para que pudiesen hacer videollamadas con sus familiares”, contó Lorenzo Musotto en su Facebook.

Los miembros del partido compraron tablets para donar a un hospital y un hospicio de ancianos para que tengan la opción de saludar a sus seres queridos por última vez, debido a que las complicaciones con sus casos iban en aumento.

“La idea de no poder decir adiós me duele más que la muerte misma y hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde ya no existe la posibilidad de decir adiós”.

No tienen fondos para ayudar a más ancianos

El creador de la idea reveló que se han quedado sin fondos a raíz del inmenso gasto que hicieron, por ello convocó a que más italianos se sumen a la campaña y conocer qué otros lugares necesitan de estos equipos.

"Sé de la importancia de las máscaras, guantes e instrumental médico, pero el derecho a decir adiós, para los que se van y para los que se quedan, no debe ser menos", sentenció Musotto.