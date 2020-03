Power Rangers: Ranger rojo y negro serían interpretados por mujeres

La lucha por la igualdad de género se traslada a nuestros recuerdos de infancia. Recientemente se confirmó un rodaje para la nueva película de los Power Rangers, en la cual, el equipo del film estaría pensando en que los rangers líderes como el ranger rojo y negro serían interpretados por mujeres.

Tradicionalmente, en nuestra mente quedó enquistado que los ranger negro, rojo, azul, que son hombres, quienes representan el liderazgo del equipo; pero la productora Paramount Pictures Corporation está interesada en que la lista sea predominantemente femenina.

Resulta que el equipo para traer de vuelta a los Power Rangers piensa en dos actrices como líderes del nuevo equipo. Una de ellas es Millie Bobby Brown, más conocida como Eleven en Stranger Things. Podría darle vida a la Power Ranger negra.

Por otro lado, las estrellas de It, Sophia Lillis y Finn Wolfhard, están siendo consideradas para dar vida a los Rangers Rojo y Azul, respectivamente.

Comunidad LGBTI representado en la película

Quedarían solo dos de los seis miembros del grupo, elegirían a una actriz de rasgos afrodescendientes para el Ranger amarillo y una asiática para el rosa, y además, el azul se trataría del primer héroe abiertamente gay en la historia de la franquicia.

Más sorpresas

La trama involucra al equipo moderno de los Power Rangers viajando a los años 90, se especula que los miembros originales de 1993 podrían irrumpir en escena.

Paramount está avanzando con un reinicio de los héroes Power Rangers, con Jonathan Entwistle (The End of Th F***ing World y Esta mierd@ me supera) como director y Patrick Burleigh como guionista.

