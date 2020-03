Los nuevos "Amas de casas"

Los roles de los géneros masculino y femenino han cambiado continuamente en los últimos años. Esto se ve reflejado en que, las mujeres hemos ido asumiendo funciones atribuidas a los hombres, y de igual manera, los hombres han asumido roles estereotipados que tenía la mujer. Un reciente estudio de Ipsos, afirma lo mencionado al revelar que, el 67% de los hombres peruanos decide por la compra de alimentos para el hogar y otras funciones más.

Un poco menos, pero igual de relevante, el 33% de varones encuestados se han autorreconocido como gestores del hogar, es decir, ellos atribuyen ser los encargados de dirigir el hogar, esto según el estudio “El hombre peruano, perfiles y roles”, de Ipsos Perú.

Al respecto, Javier Álvarez, director senior de Trends, explicó que la participación de los varones en la compra de comestibles llama la atención porque esto siempre ha sido visto como tareas propias de las mujeres. Ahora, sin embargo, los hombres también cocinan, lavan, limpian y hasta se encargan de los hijos. Esta población masculina con rasgos de igualdad forma parte de los denominados “peruanos pingüinos”, que suman un 761,000 de la población peruana.

“Que el hombre decida sobre tecnología, equipos de audio y video socialmente era visto normal, pero hoy estamos ante nuevos perfiles”, señaló Álvarez a Diario Gestión.

La investigación también da a conocer que, los hombres visitan lugares donde los productos tienen un precio más cómodo, por lo mismo que andan pendientes de la publicidad de ofertas que se comunica por los diferentes medios. Entre sus compras destacan productos de cuidado personal y limpieza del hogar.

Es por ello que, algunas personas han dado a conocer su incomodidad sobre la ausencia del sexo masculino en la publicidad de marcas de productos domésticos.

Tal como afirma el Diario La República, las marcas tienen una responsabilidad sobre la sociedad, no serán los que solucionen los problemas sociales, pero podrían poner sobre la mesa temas que generen conversación, movimiento y polémica.

Así como hace más de 10 años la publicidad no rompía el paradigma de q a la mujer no le gustaba la cerveza, ahora queda romper el q no solo ella hace las compras. La estadística está servida, queda romper las antiguas estructuras. La primera marca que lo haga, anotará el golazo. https://t.co/2B8SMGuI3Z