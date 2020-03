Joven sobreviviente de feminicidio: "Sensación del ácido no se me quita"

María Elena Ríos es el nombre de una mujer de México que se convirtió en una sobreviviente de un intento de feminicidio por parte de su expareja. Según reveló, el sujeto contrató a alguien para que ataque con ácido sulfúrico a la joven, quedando completamente desfigurada.

La joven vive con miedo desde hace seis meses al ser rociada con ácido cuando se disponía a trabajar. El líquido le cayó en el rostro y otras partes de su cuerpo, el cual está vendado para evitar el dolor de las lesiones que están cicatrizando.

María Elena Ríos víctima de su pareja en México

La sobreviviente del indignante ataque es una experimentada saxofonista, quien actualmente ha tenido que adaptarse a la situación que enfrenta; sin embargo, decidió no quedarse callada y difundir su historia en medios de comunicación para generar conciencia en la sociedad.

"Tengo que aprender a olvidar, yo no puedo ni descansar porque sigo repitiendo la escena en mis sueños (...) esa sensación del ácido en mi cuerpo no se me va a quitar”, comentó la joven que fue atacada en su propia casa.

“Es un proceso muy complicado porque en lo particular tengo que mentalizarme en que mi vida cambió (...) que las sensaciones de mi cuerpo ya no van a ser las mismas”, agregó en una en una entrevista en las oficinas de Reuters en Ciudad de México.

Feminicida prófugo en México

Ríos reveló que hasta el momento no han atrapado a su expareja, a quien acusa de ser el autor intelectual del ataque. La joven terminó la relación con el empresario dos meses antes de que perpetrara el ataque.

"A mí me cambiaron la vida, me agredieron de esta manera por el simple hecho de haber dejado una relación”, comentó la joven cuyo rostro está casi tapado en su totalidad a raíz de las lesiones que dejaron en su piel al quemarse con el ácido.

A mí me cambiaron la vida, me agredieron de esta manera por el simple hecho de haber dejado una relación”, sentenció, además resaltó que aún tiene la esperanza de que se haga justicia.