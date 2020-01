Las frases de Kobe Bryant que inspiró a muchos

Hace dos días, una triste noticia enlutó el mundo. El baloncestista estadounidense, Kobe Bryant (41), falleció junto a su menor hija de 13 años en un accidente de helicóptero. El ex jugador de los Lakers, será recordado como una estrella en la historia del baloncesto.

Kobe Bryant, no sólo contaba con una increíble destreza en la cancha, si no que sus frases han sido una fuente de inspiración para sus seguidores. Es por ello que, te compartimos las mejores frases de superación que nos dejó quien en vida fue Kobe Bryant.

«Todo lo negativo, presión, retos; todo es una oportunidad para mí de levantarme».

«Una vez que sabes cómo se siente el fracaso, la determinación persigue el éxito».

«Mis padres son mi columna vertebral. Aún lo son. Son el único grupo que te apoyaría si puntuases cero o cuarenta».

«No puedo identificarme con gente floja. No hablamos el mismo idioma. No los entiendo, no quiero entenderlos».

«Lo más importante es intentar e inspirar a las personas, para que ellos puedan ser grandes en lo que sea que quieran hacer».

«Haré lo que haga falta para ganar partidos, ya sea sentarme en un banco agitando una toalla, dar agua a un compañero o lanzar el tiro ganador».

«Los deportes son un gran maestro. Pienso en todo lo que me han enseñado: amistad, humildad, cómo resolver diferencias».

«Mientras me siento aquí ahora, cuando me quito el zapato y miro mi cicatriz, veo belleza en ella. Veo todo el trabajo duro, todos los sacrificios. Veo el viaje que tomó para volver a este punto de ser saludable. Y veo belleza en esa lucha. Eso es lo que lo hace hermoso».

Con las mejores frases de Kobe Bryant rendimos homenaje a uno de los mejores jugadores de la NBA.