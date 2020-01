Kobe Bryant: famosos lloran la partida del histórico de la NBA, quien murió junto a su hija

El legendario jugador de la NBA Kobe Bryant falleció este domingo en un accidente de helicóptero, junto a otras cuatro personas, en Calabasas (California).

Según anunció Los Angeles Times en Twitter, Bryant se encontraba entre los integrantes del accidente que avanzó también en redes sociales el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, con una investigación en marcha.

Bryant, de 41 años, puso fin a su exitosa carrera en abril de 2016 y jugó 20 temporadas en Los Angeles Lakers. Está considerado uno de los mejores jugadores de la historia, cinco veces campeón de la NBA y cuarto anotador histórico, recientemente superado por LeBron James.

La trágica noticia llega un día después de que Bryant estuviera de nuevo en boca de todos, ya que LeBron, jugando su segunda temporada con los Lakers, le pasó en la tabla de anotadores. "Sigues llevando el baloncesto más allá. Mi total respeto", puso en Twitter el propio Bryant hace menos de 20 horas, después ser superado.



Premios de Kobe Bryant

Cinco anillos y dos medallas olímpicas encabezan un palmarés de leyenda donde también figuran innumerables logros: un MVP de la NBA, dos MVPs de las Finales, 18 nominaciones para el 'All Star', dos veces máximo anotador de la temporada, un concurso de mates y hasta un premio Óscar de cine que ganó hace dos años por un cortometraje convertido en una declaración de amor al baloncesto.

Reacciones de los famosos al despedir a Kobe Bryant

Like everyone, I’m stunned and saddened by the news about Kobe Bryant. My heart is broken for his wife and family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 26 de enero de 2020

This is just heartbreaking https://t.co/ymcsFqamWo — Jeremy Renner (@Renner4Real) 26 de enero de 2020