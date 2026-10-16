¿Por qué los brasieres adhesivos están encontrando nuevas formas de llegar a las consumidoras?

Una categoría que gana espacio en el mercado peruano y explora nuevos formatos de compra para acercarse a las consumidoras.

Hace nueve años, Paola Ardiles decidió apostar por una categoría que todavía era poco conocida en el Perú: los brasieres adhesivos. La fundadora había identificado una necesidad concreta entre mujeres que buscaban soluciones para determinadas prendas, pero encontraban pocas alternativas y productos difíciles de conseguir.

Así nació una propuesta que comenzó enfocada en esta categoría y que, con el tiempo, amplió su catálogo hacia productos como Lift Cover, Nipple Pads, Fashion Tape y otros accesorios.

El camino también implicó distintos desafíos: dar a conocer una categoría poco familiar, encontrar proveedores y construir una base de clientes. La marca fue ajustando su propuesta a partir de las necesidades y preferencias de sus consumidoras. Actualmente, cuenta con presencia en Lima y Trujillo y más de 200 mil clientes.

Teen Life Go: una nueva forma de comprar brasieres adhesivos

Como parte de esta evolución surge Teen Life Go, un formato de máquinas expendedoras que busca acercar estos productos a espacios de alto tránsito. Actualmente, las máquinas están ubicadas en Jockey Plaza y Plaza Norte y permiten adquirir brasieres adhesivos, Lift Cover, Nipple Pads, Fashion Tape y otros accesorios.

El formato incorpora además una pantalla interactiva que facilita la elección del producto según cada necesidad, buscando hacer más práctica una compra que muchas veces puede surgir de manera puntual.

La propuesta continuará expandiéndose con nuevas ubicaciones. Entre las próximas aperturas se encuentra Mallplaza Piura, con lo que la marca busca ampliar el alcance de este formato.