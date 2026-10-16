Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Pamela Franco y Christian Cueva comparten comunicado con GRAVE ACUSACIÓN contra Pamela López

¿Por qué los brasieres adhesivos están encontrando nuevas formas de llegar a las consumidoras?

Una categoría que gana espacio en el mercado peruano y explora nuevos formatos de compra para acercarse a las consumidoras.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Por qué los brasieres adhesivos están encontrando nuevas formas de llegar a las consumidoras?
    El mercado de los brasieres adhesivos va creciendo.
    ¿Por qué los brasieres adhesivos están encontrando nuevas formas de llegar a las consumidoras?

    Hace nueve años, Paola Ardiles decidió apostar por una categoría que todavía era poco conocida en el Perú: los brasieres adhesivos. La fundadora había identificado una necesidad concreta entre mujeres que buscaban soluciones para determinadas prendas, pero encontraban pocas alternativas y productos difíciles de conseguir.

    Así nació una propuesta que comenzó enfocada en esta categoría y que, con el tiempo, amplió su catálogo hacia productos como Lift Cover, Nipple Pads, Fashion Tape y otros accesorios.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Natalie Vértiz deslumbra como invitada en la London Fashion Week de la mano de H&M

    El camino también implicó distintos desafíos: dar a conocer una categoría poco familiar, encontrar proveedores y construir una base de clientes. La marca fue ajustando su propuesta a partir de las necesidades y preferencias de sus consumidoras. Actualmente, cuenta con presencia en Lima y Trujillo y más de 200 mil clientes.

    Teen Life Go: una nueva forma de comprar brasieres adhesivos

    Como parte de esta evolución surge Teen Life Go, un formato de máquinas expendedoras que busca acercar estos productos a espacios de alto tránsito. Actualmente, las máquinas están ubicadas en Jockey Plaza y Plaza Norte y permiten adquirir brasieres adhesivos, Lift Cover, Nipple Pads, Fashion Tape y otros accesorios.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Colores de vestidos para promocion: Tonos vibrantes, pasteles y neutrales

    El formato incorpora además una pantalla interactiva que facilita la elección del producto según cada necesidad, buscando hacer más práctica una compra que muchas veces puede surgir de manera puntual.

    La propuesta continuará expandiéndose con nuevas ubicaciones. Entre las próximas aperturas se encuentra Mallplaza Piura, con lo que la marca busca ampliar el alcance de este formato.

    A nueve años de su creación, la historia de Paola Ardiles refleja también la evolución de una categoría que ha ido ganando espacio en el mercado peruano y la búsqueda de nuevos formatos para responder a los hábitos de compra actuales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Por qué los brasieres adhesivos están encontrando nuevas formas de llegar a las consumidoras?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza