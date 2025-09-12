Wapa.pe
Si las uñas acrílicas no son lo tuyo, estos 10 diseños cortos, prácticos y con estilo serán tu obsesión este invierno 2025.

    diseños de uñas cortas 2025 | Composición Wapa | Pinterest
    El invierno 2025 llega con propuestas irresistibles para las uñas cortas, ideales para quienes prefieren un estilo práctico pero lleno de personalidad. Aunque las uñas largas y acrílicas tienen su encanto, este año la tendencia se inclina por la comodidad sin perder creatividad. Las manicuristas apuestan por tonos clásicos como el vino tinto y el chocolate, junto con nuevas variantes de café como castaña y mocha.

    Además, el nail art se reinventa con diseños atrevidos: desde animal print hasta motivos inspirados en la F1, pasando por estilos surtidos y divertidos que hacen que cada dedo cuente su propia historia. Con estas ideas, tu manicure será el accesorio perfecto para el frío.

    Diseños de uñas cortas para probar este otoño / invierno 2025

    Uñas carey

    Inspiradas en las clásicas pinzas de carey de nuestras abuelas, ahora estos diseños se lucen en las puntas con un acabado brillante, como propone la manicurista mexicana Betina Goldstein. Para conseguirlo, se requieren pinceles finos que permitan reproducir el efecto con precisión.

    Uñas doradas

    Si buscas algo rápido y llamativo, un esmalte dorado es ideal. Betina Goldstein recomienda un dorado con subtono café, menos amarillo, perfecto para el otoño. Solo aplica dos capas y un top coat para un acabado duradero.

    Uñas castaña

    El tradicional chocolate oscuro da paso a tonos castaña, como el ‘chestnut’ de Manucurist. Este color, más claro y evocando las hojas otoñales, es perfecto para quienes prefieren acabados neutros y fáciles de hacer en casa.

    Uñas surtidas

    Popularizadas en el estilo japonés y coreano, las uñas surtidas permiten mezclar varios diseños en un mismo manicure. La experta Mateja Novakovic propone versiones inspiradas en la Fórmula 1, donde cada dedo tiene un diseño distinto pero armonioso.

    Uñas vino tinto

    El clásico rojo profundo sigue siendo infalible en otoño e invierno. Ideal para la oficina o eventos formales, un esmalte vino tinto con varias capas de brillo garantiza un look elegante y atemporal.

    Uñas verde pino

    Inspiradas en la naturaleza y los árboles de pino, este verde profundo remite a la temporada otoñal y a las festividades navideñas, perfecto para quienes prefieren tonos oscuros y sofisticados.

    Uñas animal print

    El estampado animal, que ahora trasciende la moda textil, se aplica en uñas con diseños finos y líneas contrastantes. Betina Goldstein propone un estilo sutil y sofisticado, ideal para quienes aman el nail art.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

