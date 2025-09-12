10 diseños de uñas cortas para probar este invierno 2025: minimalistas, con brillos y nail artÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El invierno 2025 llega con propuestas irresistibles para las uñas cortas, ideales para quienes prefieren un estilo práctico pero lleno de personalidad. Aunque las uñas largas y acrílicas tienen su encanto, este año la tendencia se inclina por la comodidad sin perder creatividad. Las manicuristas apuestan por tonos clásicos como el vino tinto y el chocolate, junto con nuevas variantes de café como castaña y mocha.
Además, el nail art se reinventa con diseños atrevidos: desde animal print hasta motivos inspirados en la F1, pasando por estilos surtidos y divertidos que hacen que cada dedo cuente su propia historia. Con estas ideas, tu manicure será el accesorio perfecto para el frío.
Diseños de uñas cortas para probar este otoño / invierno 2025
Uñas carey
Inspiradas en las clásicas pinzas de carey de nuestras abuelas, ahora estos diseños se lucen en las puntas con un acabado brillante, como propone la manicurista mexicana Betina Goldstein. Para conseguirlo, se requieren pinceles finos que permitan reproducir el efecto con precisión.
Uñas doradas
Si buscas algo rápido y llamativo, un esmalte dorado es ideal. Betina Goldstein recomienda un dorado con subtono café, menos amarillo, perfecto para el otoño. Solo aplica dos capas y un top coat para un acabado duradero.
Uñas castaña
El tradicional chocolate oscuro da paso a tonos castaña, como el ‘chestnut’ de Manucurist. Este color, más claro y evocando las hojas otoñales, es perfecto para quienes prefieren acabados neutros y fáciles de hacer en casa.
Uñas surtidas
Popularizadas en el estilo japonés y coreano, las uñas surtidas permiten mezclar varios diseños en un mismo manicure. La experta Mateja Novakovic propone versiones inspiradas en la Fórmula 1, donde cada dedo tiene un diseño distinto pero armonioso.
Uñas vino tinto
El clásico rojo profundo sigue siendo infalible en otoño e invierno. Ideal para la oficina o eventos formales, un esmalte vino tinto con varias capas de brillo garantiza un look elegante y atemporal.
Uñas verde pino
Inspiradas en la naturaleza y los árboles de pino, este verde profundo remite a la temporada otoñal y a las festividades navideñas, perfecto para quienes prefieren tonos oscuros y sofisticados.
Uñas animal print
El estampado animal, que ahora trasciende la moda textil, se aplica en uñas con diseños finos y líneas contrastantes. Betina Goldstein propone un estilo sutil y sofisticado, ideal para quienes aman el nail art.