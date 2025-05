El papel crepé, un material pensado para manualidades, no está diseñado para el contacto prolongado con el cabello ni para usarse como tinte. Su uso incorrecto puede provocar daños severos en la estructura capilar, causando sequedad extrema, rotura, y hasta reacciones alérgicas. En esta nota, te explicamos por qué evitar este método y cómo cuidar tu cabello si ya lo has utilizado.

El método de teñir el cabello con papel crepé consiste en utilizar tiras de este material, impregnadas con tintes o colorantes para transferir pigmento al cabello de forma temporal o semi-permanente. Generalmente, el papel crepé se moja con una mezcla casera que puede incluir colorantes no especializados, y se envuelve alrededor del mechón de cabello para fijar el color.

Al secar, el papel libera el pigmento que se adhiere a la hebra capilar. Aunque parece un proceso sencillo y económico, la mayoría de las veces se emplean tintes o colorantes no profesionales, con sustancias que no están diseñadas para contacto prolongado con la piel ni el cabello. Este método no solo afecta el tono, sino que puede alterar la estructura del cabello, haciendo que se vuelva quebradizo y sin vida.