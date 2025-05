Macarena Velez revivió su adolescencia al ritmo de Erreway, la banda argentina nacida de la icónica serie juvenil Rebelde Way. La influencer se sumó al concierto como toda una fanática, y no perdió la oportunidad de mostrar una vez más su afinado sentido del estilo.

A través de sus redes sociales, la ex chica reality de Combate compartió cómo combinó prendas de su clóset para recrear un look nostálgico inspirado en la estética del colegio Elite Way. Con minifalda, blazer y corbata, Macarena apostó por la tendencia Y2K, consolidando su lugar como referente de moda pop dosmilera.