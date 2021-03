Amanda Seyfried recicla vestido de novia para crear sofisticado estilismo de alfombra roja

Los Globos de Oro se realizaron de forma atípica bajo un formato híbrido que mezcló lo presencial y online y que permitieron recuperar parte del glamour perdido ante la paralización de eventos por la pandemia de la COVID-19.

Para esta edición 2021 las actrices se enfundaron en sus mejores trajes y vestidos desde sus hogares para reflejar espectaculares estilismos que hicieron recordar las mejores épocas de los eventos que solían recopilar a cientos de cientos de personas.

Dentro de las principales figuras que atrajeron las miradas por su encomiable atuendo en la alfombra roja virtual destacó la actriz Amanda Seyfried quien estuvo nominada a actriz de reparto por ‘Mank’.

La estadounidense reflejó un soberbio estilo gracias a un impactante diseño del reconocido modisto Oscar de la Renta que pertenece a la colección Bridal primavera-verano 2021. Se trató de un ceremonioso y solemne vestido de seda en un tono coral -que se cambió al modelo actual en donde era el diseño original se trataba de un modelo nupcial-. La pieza en cuestión además destacó por el prominente escote palabra de honor que se combinó con una corona de flores de tafetán en alto relieve que le dieron un efecto 3D a la teñida.

Asimismo, la pieza destacó por el predilecto escote con la espalda descubierta -un detalle muy en tendencia- que le aportó el toque romántico y preciso al look que se redondeó con un corte sirena que ayudó a estilizar su figura.

“Llevo un hermoso vestido de Oscar de la Renta. La razón por la que me encanta es por las flores. Es muy floral y elástico y me hace feliz poder usarlo, me siento realmente glamurosa”, comentó Seyfried a E! News.