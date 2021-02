Globos de Oro 2021: Brad Goreski y sus predicciones de moda para la alfombra roja

Los Globos de Oro son conocidos por ser un evento internacional que brinda un adelanto sobre las tendencias de moda que veremos en la temporada de premios. Esta vez no es diferente, pero como todo aspecto de nuestras vidas, la ceremonia se ha adaptado a la nueva normalidad para traer una alfombra roja virtual que permite a diseñadores, fashionistas y demás, tener la oportunidad de volver a vestirse de gala, aunque sea desde sus hogares. Para conocer más detalles sobre la edición de este año, Wapa.pe conversó en exclusiva con el experto en moda y estilista de estrellas Brad Goreski quien además de brindarnos detalles sobre el outfit de su clienta Kaley Cuoco, habla en detalle sobre las tendencias y looks que las celebridades lucirán a través de sus pantallas de Zoom.

¿Qué esperas en términos de moda para la alfombra roja de este año?

El aspecto positivo de esta situación es que el actor y el estilista realmente tienen el control de cómo quieren ser vistos. En premiaciones pasadas, al estar en casa las personas se animan a llevar conjuntos de pijamas de lujo o algo un poco más informal, y en el otro lado de eso, también vimos gente vistiendo de Alta Costura, pero en general la gente quiere trabajar de nuevo. Diseñadores me han propuesto hacer prendas personalizadas y quieren que sus talleres trabajen en proyectos especiales; la gente creativa quiere ser creativa en este momento. Y si bien los Globos de Oro son normalmente un escenario global para observar lo que sucederá en términos de moda durante la temporada de premios, lo bueno de este año es que depende de cómo cada persona quiere presentarse.

Ahora, en términos generales hay mucho optimismo, por lo que hay muchos colores brillantes y llamativos. El fenómeno de la llamada de Zoom ha hecho que se preste más atención a lo que se ve de la cintura para arriba o del pecho para arriba, por eso creo que habrá muchos hombros exagerados, escotes interesantes y por lo que he escuchado de mis otros amigos estilistas, creo que la gente quiere vestirse bien. Las personas quieren divertirse y espero que podamos volver a celebrar la moda y recuperar el optimismo de vestirnos, aunque sea de casa ya que estamos viviendo en esta onda virtual debido al Coronavirus.

¿Cuáles son algunas de las tendencias de moda que veremos en esta edición de los Globos de Oro?

Creo que las personas necesitan optimismo en este momento, algo que los haga felices y con tan solo ver las colecciones de Alta Costura, podemos notar que hay muchos colores vibrantes: muchos rojos brillantes, amarillos neón, hot pink y creo que esto tipo de paleta definitivamente se filtrará en lo que estamos viendo en la temporada de premios. No obstante, es importante mencionar que también depende de cada celebridad en particular, su estilista y su estado de ánimo. Algunos sentirán ganas de ponerse un esmoquin y otros solo querrán hacer una chaqueta y una camisa y eso es realmente agradable. Este año realmente no hay reglas, puedes representarte a ti mismo como te sientas más cómodo y creo que esta temporada de premios realmente se apoya en la autoexpresión, que es muy importante.

¿Qué podemos esperar del look de Kaley Cuoco para la alfombra roja de este año?

Cuando nos enteramos de las nominaciones de Kaley, le pregunté cómo quería ir vestida y me dijo que solo quería divertirse. ‘The Flight Attendant’ es como su bebé, así que queremos celebrarla y a sus logros, por lo que iremos a todo. Ella llevará un vestido realmente hermoso y tan pronto como se lo probó dijo: "así es exactamente como me imaginaba si me nominaban a un Globo de Oro" y ese es mi trabajo como estilista, hacer que mi cliente se sienta lo mejor posible durante sus momentos especiales sin importar donde estemos. Creo que a la gente le encantará su look y estoy muy emocionado de ser parte de esto porque es un gran momento para ella.

¿Se tuvieron en cuenta diferentes aspectos a la hora de elegir los outfits de este año?

Cada estilista está teniendo conversaciones con sus clientes y se trata de qué tanto quieren usar este día. Muchas desean ponerse glamorosas, sentirse hermosas y empoderadas y todas esas cosas, pero también algunas personas quizás quieran ir al extremo opuesto de eso y lucir poco más discretas ya que están en casa y estamos haciendo esto durante una pandemia. Por ello, creo que se basará en las preferencias de cada persona, pero un aspecto que creo que todos estamos teniendo en cuenta es cómo se verá de cintura para arriba en Zoom. Entonces, las cosas que tomamos en consideración cuando hacemos una llamada de Zoom de trabajo o cuando pensamos en nuestra apariencia, creo que esas mismas cosas se están considerando para los Globos de Oro. Además, como no habrá una fotos ni línea de prensa, la ventaja es que podremos controlar las imágenes que salen.

Muchos piensan que las alfombras rojas son superficiales, entonces, ¿por qué es importante seguir teniendo este tipo de eventos en estas circunstancias?

Personalmente, uno de mis grandes consuelos durante la pandemia han sido la televisión y el cine. Muchas de las películas y programas que amo, que me hacen feliz y me mantuvieron cuerdo durante la pandemia están nominados a los Globos de Oro, así que para para mí, se trata de celebrar el trabajo y las personas que me han mantenido entretenido durante la pandemia.