Flor Polo reaparece en redes sociales debutando un radiante bikini de lentejuelas

Flor Polo ha retomado su actividad en redes sociales después de haber lidiado contra el Coronavirus y lo hizo con un post dedicado a su pasión por all things fashion. Y es que como sabemos, la hija de Susy Díaz ha hecho de sus redes sociales la vitrina perfecta para compartir con sus seguidores diversos aspectos de su vida, y la moda es un elemento que siempre está presente.

Lo cierto es que las constantes demostraciones de moda de Flor Polo han logrado llamar la atención de nuestro radar fashionista en múltiples oportunidades. ¿El motivo? La empresaria ha modelado una diversidad de outfits que no solo demuestran la versatilidad de su estilo, sino también su conocimiento sobre las últimas tendencias de esta voluble industria. Uno de sus más recientes looks de verano es una clara prueba de ello.

En Instagram, Flor Polo compartió una fotografía donde luce un radiante bikini morado con acabado de lentejuelas. La pieza contó con un corpiño de copas estructuradas que acompañó con una trusa triangular simple con detalles en los tirantes. Para completar su trendy look de verano (con clara inspiración de la tendencia Y2K), la modelo llevó unos lentes de sol oscuros con marco morado para hacer juego con su traje de baño.

Sin duda, el aspecto que más nos llamó la atención del bikini de Flor Polo fue su acabado de lentejuelas. Diversos portales y expertos de moda han garantizado la presencia de este brillante elemento dentro de las tendencias del 2021. Y si bien muchos pensarían que las lentejuelas solo son aptas para prendas como tops o vestidos, también pueden ser incluidas dentro de bikinis y trajes de baño como se veía a principios en la moda de los 2000’s (un estilo que también vuelve a marcar tendencia este año).

No obstante, Flor Polo no es la única famosa local que se ha animado a incorporar lentejuelas dentro de sus outfits de temporada. Magaly Medina, Flavia Laos y Sheyla Rojas también incluyeron este acabado en distintos tipos de looks, comprobando la influencia y versatilidad de esta tendencia para darle un boost a nuestros atuendos.

Las lentejuelas como tendencia para el 2021

“Las lentejuelas son tendencia temporada de fiesta tras temporada de fiesta. Las opciones son muy, muy variadas, pero en este final de 2020, la novedad no se hace fuerte (tanto) en las formas, colores y prendas de las que se adueñen como en el hecho de que, además, las lentejuelas serán tendencia en 2021. En concreto, la primavera-verano que está por venir”, señalan desde Vogue.es.