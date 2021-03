Karla Tarazona se inspira en moda vintage para crear encomiable y mágico outfit de verano

Karla Tarazona tiene una pasión por la moda que no duda en lucir a través de sus outfits esta temporada con fabulosas combinaciones que vayan a tono con la época de verano. Una prueba de ello ha sido su más reciente look de inspiración vintage que se mimetizó perfectamente con el atuendo de su esposo Rafael Fernández.

Y es que, así como la Tv Host su esposo ha sabido demostrar una inclinación por la moda y una forma de demostrarlo es por medio de la mágica y sublime tendencia de ‘matching outfits’. La pareja derrochó estilo, ternura y carisma con un mágico estilismo en el que preponderó la gama cromática verde.

En Instagram, Karla Tarazona compartió una postal luciendo un outfit con reminiscencias de los años 60, pero que se adaptó muy bien con las tendencias del momento. Para ello empleó un outfit de onda clásica, pero que sigue siendo una de las opciones más empleadas por las más conocedoras de moda.

Se trató de un elevado look que tuvo como protagonista a su falda con un estampado con dibujos abstractos que invocaron la esencia más sublime que conecte con la naturaleza y sus tonalidades. Un estilismo que se replicó en la teñida de su esposo y que retrató perfectamente un look chic y elegante. En cuanto al peinado, Karla empleó un semi recogido con volumen en la parte superior y dejó las puntas del cabello ligeramente onduladas para redondear su look de forma magistral. Una manera moderna de coincidir y reforzar vínculos entre pareja -mamá e hija o en familia- a través de la moda y el abanico de posibilidades que nos brinda.

Hablan los expertos

“Karla luce una combinación perfecta de un sweater entallado en cuello "V" de tono verde (una prenda básica, pero funcional) en combinación con una falda midi de estampado tropical en color verde vibrante (una prenda muy trendy este 2021). El remate al estilo de Karla lo dan los stilettos en tono nude. El maquillaje esta vez en tonos naturales con piel iluminada”, nos explicó el maquillador y stylist de las celebridades Alexander Casas .