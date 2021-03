Brad Goreski habla sobre la moda y el futuro de la industria post pandemia

La crisis sanitaria ha desestabilizado cada aspecto que podamos pensar a nivel global y la industria de la moda no es ajena a este suceso. Y si bien los diseñadores y firmas se han adaptado a la nueva normalidad y las medidas de seguridad brindados por expertos en la salud, todavía permanece entre nosotros un sentimiento de incertidumbre respecto al futuro de este campo y todo lo que involucra. Wapa.pe conversó en exclusiva con el estilista de estrellas Brad Goreski para conocer su pronóstico sobre la continuidad de la moda, su evolución ante la adversidad y la actitud de las personas respecto a su forma de vestir una vez finalizada la pandemia.

¿La moda ha seguido su curso natural durante este tiempo?

Creo que la moda siempre se adapta a los sucesos del mundo ya sean políticos o económicos: siempre hay altibajos y si miras atrás en la historia de la moda realmente puedes ver lo que estaba pasando en ese momento a través de la ropa y creo que también lo estamos viendo ahora mismo. Los diseñadores se están inclinando más hacia lo que los clientes quieren en este momento y también se están adaptando a la nueva normalidad. La mayoría de gente está bastante relajada con sus estilos, pero creo que también hay mucho optimismo en las colecciones y con eso me refiero a colores brillantes, estampados, patrones, bordados, etc. Creo que después de la pandemia habrá una gran explosión de personas que querrán poner mucho esfuerzo en su apariencia y ser vistas nuevamente.

¿Crees que una vez que termine la pandemia veremos una especie de renacimiento en la moda?

¡Sí, por favor! Espero y rezo una vez que superemos esto y volvamos a lo que sea la nueva normalidad, - obviamente siguiendo la ciencia, las recomendaciones de los médicos y todas las personas que nos mantienen a salvo-, podamos salir, ver a nuestros a amigos y todas esas cosas que por lo menos yo siento que di por sentado. Además, realmente espero que la moda viva una época de opulencia y decadencia y nos devuelva esas ganas de vestirnos. Ese es definitivamente mi deseo y creo que tienes mucha razón en decir que históricamente después de tiempos difíciles (guerra, pandemias, divagaciones políticas, ese tipo de cosas) hemos visto un renacimiento en la cultura y claro, la moda. Creo que puedes ver el péndulo oscilar hacia una época de optimismo, opulencia y diversión y estoy listo para eso en el otro lado de esto y no puedo esperar a verlo. Ese es mi deseo.

¿Crees que la nueva normalidad será menos glamorosa?

¡Dios mío, espero que no! Personalmente pienso que nos va a llevar un tiempo volver a encontrar nuestro ritmo porque todo cambia día a día. Así que creo que una vez que el mundo vuelva a la normalidad (quién sabe cuándo será) habrá gente que se lanzará de cabeza a salir de fiesta, vestirse elegante y glamorosa. Estoy ansioso por vestirme bien y la sensación que tengo de trabajar con mis clientes, hablar con mis amigos y familiares es que la gente quiere volver a sentirse realmente bien consigo misma y que los demás respondan a cómo se ven: que alguien diga 'me encanta tu color de uñas' o 'me encanta tu atuendo' o 'te ves realmente bonita esta noche'. Nos gustan esas cosas como seres humanos, es bueno sentirse elevados y creo que la ropa tiene la capacidad de hacer eso: de transformarnos. Espero que al otro lado de esto (cuando sea que sea) las personas quieran vestirse y tener un poco de glamour en sus vidas y todas esas cosas que tuvimos antes de la pandemia. No obstante, creo que también habrá algunos efectos duraderos porque hemos perdido a muchas personas trágicamente y ha sido un momento triste, así que creo que pasará un poco de tiempo antes de que superemos por completo esto.