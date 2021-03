Sheyla Rojas se apodera de las lentejuelas con un imponente vestido glam blanco

Sheyla Rojas continúa disfrutando de un apacible viaje a lo que parece haberse convertido en el destino de elección de muchos personajes de la farándula local: México. Y para estar al mismo tono del carácter glamuroso de su trip, la modelo se aseguró de llevar sus mejores outfits para lucir fabulosa.

Lo cierto es que cada vez que Sheyla Rojas embarca en un nuevo viaje, la ex conductora de televisión se encarga de llevar un armario variado. Este incluye prendas que la hagan destacar, pero también que reflejen su conocimiento de moda y las tendencias del momento. Esto se puede ver en uno de los más recientes outfits que lució durante su estadía en Guadalajara.

En Instagram, Sheyla Rojas compartió una postal de la cena que tuvo con su amigo Jack Bedirian. Para la ocasión, la ex conductora de televisión optó por un outfit que combinara con la atmósfera glam: este consistió de un brillante vestido blanco de mangas largas, un pronunciado escote en ‘V’, falda corta y un cinturón con un nudo al medio que definió a su silueta. Pero sin duda, el elemento que más llamó la atención de nuestro radar de moda fue el acabado de lentejuelas de su vestido.

El outfit de Sheyla Rojas resulta ideal para una velada glamurosa gracias a su componente fiestero impulsado por las lentejuelas. Este componente en tendencia para todo el 2021 combinado con el pronunciado escote en ‘V’ y falda corta, le dieron un look moderno, divertido y trendy que hicieron que la ex chica reality no pase desapercibida.

Otras famosas peruanas como Flavia Laos, Magaly Medina, Flor Polo y demás también han incorporado las lentejuelas dentro de sus outfits e incluso trajes de baño. Esto no solo demuestra la versatilidad de este acabado, sino también lo bien que luce en una gran variedad de prendas para conseguir un look moderno y glamuroso.

Las lentejuelas como tendencia para el 2021

“Las lentejuelas son tendencia temporada de fiesta tras temporada de fiesta. Las opciones son muy, muy variadas, pero en este final de 2020, la novedad no se hace fuerte (tanto) en las formas, colores y prendas de las que se adueñen como en el hecho de que, además, las lentejuelas serán tendencia en 2021. En concreto, la primavera-verano que está por venir”, señalan desde Vogue.es.