Milett Figueroa revela el inquebrantable reinado del leopardo con solemne bikini animal print

Milett Figueroa se mantiene alejada de los reflectores y las pantallas de televisión momentáneamente; no obstante, ello no ha sido impedimento para que la modelo peruana siga exhibiendo su pasión por la moda a través de imponentes estilismos.

Y es que la actriz nacional ha encontrado en Instagram el escaparate perfecto para mostrar sus teñidas veraniegas predilectas. Razón por la que, durante este verano, la ex chica reality no ha sido exenta a mostrar las tendencias en trajes de baño que prefiere usar para destacar esta temporada.

Semanas atrás realizó un deleite fashionista de la mano de un osado bikini cut out bandeau fuscia que confirmó su venia estilística y esta vez vuelve a hacer noticia luciendo uno de los estampados statement que permanece de forma irrevocable en el espectro de los bikinis must have.

Para esta teñida veraniega, la ex integrante de “Esto es guerra” empleó un prominente bikini que reflejó la potencia, elegancia y ferocidad del print de leopardo. Una alternativa siempre vigente y muy a tono con la época de calor pues continúa imponiéndose entre las principales figuras de la industria. En nuestra farándula local no hay famosa que no se haya resistido ante la implacable ola del animal print que se reinventa fusionando el zoo urbano más querido de la moda, serpiente, vaca, cebra y tigre.

En este caso se trató de un bañador de fondo blanco inmerso con la estética de la piel de leopardo y compuesto por un top fruncido con lazada en el centro del busto y una trusa estilo taparrabo high leg bottom que le dio mayor énfasis a las caderas y la hizo lucir mucho más estilizada. Asimismo, empleó una camisa blanca oversized que utilizó a modo de salida de baño que redondeó su look y sintetizó su presuntuoso look que grita playa y verano. Dale un giro al clásico estampado de animal print.

Dale un giro al clásico estampado de animal print

“De Giambattista Valli a Anna Sui, pasando por firmas expertas en renovar el animal print en cada colección, como Dolce&Gabbana o Roberto Cavalli, la pasarela confirma que el estampado más salvaje consigue permanecer en nuestros armarios una temporada más. Eso sí, a la hora de llevarla, algunas expertas se decantan por nuevas combinaciones con las que dar un aire diferente a una tendencia más fácil de lucir de lo que parece a simple vista. Ya sea con accesorios poderosos, junto a básicos sencillos o lanzándose al mix&match menos convencional”, explican desde Fashion.hola.