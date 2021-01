Jossmery Toledo y el inmaculado bikini con detalles de encaje que refleja tendencia

La temporada de verano se viene con fuerza y Jossmery Toledo sabe muy bien que para esos días de intenso calor nada mejor que darse un chapuzón de la mano de una prenda infaltable para un día de playa o piscina: el traje de baño. Ya sean asimétricos, con cadenas, prints, encaje, bordados o a crochet, la moda nos invita a dar rienda a nuestra imaginación para elegir el que mejor se adapte a nuestro estilo.

En Instagram la expolicía compartió unas instantáneas modelando un impoluto bikini total white mientras disfrutaba de unas cortas vacaciones en un cálido resort desde Vichayito, Piura.

Semanas atrás, Jossmery Toledo nos mostró la versatilidad de su estilo a través de un imponente bikini negro con cadenas doradas. Y esta vez vuelve a captar nuestro radar de moda gracias a un moderno diseño que rompe con la monotonía en los trajes de baño de un solo color.

Como toda conocedora de las fashion trends la modelo peruana sabe que la magia de un outfit -y de la vida- está en los detalles. Por ello eligió una prenda que, si bien mantiene la sobriedad, juega con las texturas pues mezcla la licra con aplicaciones de encaje en forma de diminutas flores que bordearon todo el contorno del bikini. En la parte del corpiño, debajo del escote, y en la trusa, a la altura de las caderas, la prenda llevó unas tiras que se ajustaron para crear un lazo que le diera más movimiento al look.

De esta forma Jossmery Toledo nos demuestra una vez más más todo su potencial fashionista con un estilismo que seguirá dando qué hablar y del que podemos tomar inspiración para llevar nuestras mejores teñidas veraniegas este 2021.

El encaje vuelve a las listas de tendencias

El regreso del encaje a las listas de tendencias de moda para la temporada primavera-verano 2020 viene con un cambio (recuerda que las tendencias llegan una temporada más tarde). Esta vez hay una “actualización del encaje típico que solemos ver, se siente más informal y listo para festivales”, revelaron en el portal Who What To Wear. Así lo confirmaron diseñadores como Rokh o Isabel Marant, quienes incluyeron piezas de encaje más complejos y atrevidos que le dieron un look moderno y fresco a esta tela clásica.