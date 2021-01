Angie Arizaga estrena elegante traje de baño lavanda en tendencia para este 2021

Angie Arizaga ha transformado oficialmente su armario a uno más apropiado para la temporada de verano, y la mejor prueba de ello son los outfits que la chica reality comparte en sus redes sociales.

Lo cierto es que la temporada de verano desanima a muchos amantes de la moda ya que piensan que sus opciones fashionistas están limitadas por factores como el calor. No obstante, este no tiene por qué ser el caso y personajes como Angie Arizaga nos lo demuestran a través de impresionantes outfits que combinan estilo y funcionalidad. Todo esto sin mencionar que durante esta época también podemos expresar nuestros gustos y creatividad en deslumbrantes bikinis y trajes de baño; la modelo nos brinda u ejemplo.

En Instagram, Angie Arizaga publicó una serie de postales de una sesión de fotos de la que participó. Para la ocasión, la chica reality estrenó una radiante ropa de baño lavanda con efecto satinado que no pasó desapercibido ante nuestro radar de moda debido a su estilo. La pieza, firma por ‘Mar the label’ contó con un top con cuello estilo halter y una trusa high waisted. Para acompañar su look, Arizaga llevó unas sandalias de tacón negras que estilizaron sus piernas.

El traje de baño estilo minimalista fue un hit fashionista ya que gracias a elementos como la tela y el cuello halter, le dieron a Angie Arizaga un look moderno y muy sofisticado. También tenemos que darle crédito al color de su traje de baño, el cual hizo maravillas destacando la piel de la modelo y aportando un brillo natural. La mejor parte es que, de acuerdo a la descripción que brindó la marca, esta pieza también se puede llevar como un bikini o como top con otras prendas para crear todo tipo de looks. A este tipo de ropas de baño se le conoce como ‘Multitasking Swimwear’ y actualmente están en tendencia para este verano. Y tú wapa, ¿Qué opinas de este estilo?

Trajes de baño ‘multitask’

Marysia Dobrzanska Reeves, fundadora de su línea de trajes de baño homónima, reveló al portal de moda The Zoe Report (TZR) que “una gran tendencia en trajes de baño en 2020 son las prendas que pueden realizar múltiples tareas.” Además, en TZR aseguran que los trajes de baño multitask son beneficiosos ya que “es una tendencia versátil que funciona sin importar el destino y es la mejor manera de capturar ese ambiente de ‘vacaciones’ en cada look".

*Recuerda que las tendencias llegan una temporada más tarde al encontrarnos en el hemisferio contrario de donde comienzan.