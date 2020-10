Chris Soifer derrocha estilo con brillante outfit total black

Chris Soifer tiene un estilismo particular y un gusto por la moda y maquillaje de impacto que refleja a través de las redes sociales.

Y es que a la hermana de Michelle Soifer le encanta destacar las facciones de su rostro con un make up llamativo. Pero, además, disfruta llevar looks monocromáticos para marcar su propio estilo.

Esta vez hizo lo propio al llevar el color negro en un outfit casual compuesto por un pantalón denim negro y una blusa del mismo color con mangas abullonadas, semitransparentes con polka dots. Estilismo ideal para salir por la tarde a pasear o realizar compras.

Así su blusa se convirtió en la protagonista de su outfit por lo que no dudó en utilizar este diseño súper trendy para irradiar estilo con el color más elegante por excelencia.

Si queremos darle un twist a su look y agregarle un poco de color podemos combinarla con una faldita denim o de color para que no se vea muy sobrio. Otro detalle importante es el maquillaje -en caso nos guste usarlo-. Por ello Chris optó por destacar sus labios con un labial rojo que le dio un toque más potente a su outfit.

Chris Soifer apuesta por un look de reina de belleza

Anteriormente la ex chica reality nos mostró que es una gran aficionada del make up y se animó a lucir un beauty look como toda una reina de belleza.

Para ello Chris Soifer combinó una delicada tiara de pedrería plateada con unos pendientes que hacían juego con el accesorio que relucía sobre su larga cabellera castaño oscuro.

Además, la ex chica reality le agregó más brillo y glamour a su estilismo con dos anillos destellantes que se sincronizaron muy bien con el diseño de ‘nail art’ que lograba destacar sus uñas. Asimismo, el maquillaje que empleó tuvo como finalidad potenciar su mirada con una prominente máscara de pestañas, un perfilador de cejas y un labial mate que mantuvo la armonía en el beauty look. ¿Y a ti wapa cuál estilo te gustó más?